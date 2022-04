Côte d’Ivoire: Les inscriptions dans les filières techniques, ouvertes

Il est ouvert en Côte d’Ivoire les Inscriptions à l’orientation dans les filières de l’enseignement technique et de la formation professionnelle.

Côte d’Ivoire: Pourquoi choisir l'enseignement technique ou l'enseignement professionnel ?

Inscription à l’orientation dans les filières de l’enseignement technique et de la formation professionnelle – session 2022.

Cliquez ici http://www.formation-professionnelle.gouv.ci

Quelle est la différence entre l'enseignement technique et l'enseignement professionnel ?

Tant dans les formations de l'enseignement technique que dans les formations de l'enseignement professionnel, il est possible d'opter pour une formation comme l'électricité. Mais quelle est exactement la différence entre les deux ? Et l'une est-elle meilleure que l'autre ?

Les formations de l’enseignement technique: théorie et pratique

Les formations de l’enseignement technique (ETQ) sont un peu plus théoriques. Les sections Electromécanique (deuxième degré) et Électricien automaticien, Technicien du froid, Mécanicien automaticien, Technicien en équipements thermiques ou Technicien en électronique (troisième degré) sont un parfait mélange de théorie et de pratique. A la fin de ces formations, les jeunes sont prêts à entrer sur le marché de l'emploi ou à continuer des études supérieures.

L’enseignement technique débouche sur un CESS (Certificat d'enseignement secondaire supérieur). Le CESS ouvre les portes vers l'enseignement supérieur, il augmente les chances sur le marché de l'emploi et donne souvent droit à un salaire plus élevé.

Les formations de l’enseignement professionnel : choisir pour un métier

Les formations de l’enseignement professionnel (EP) mettent l'accent sur la pratique. Elles apprennent un métier. Les diplômés peuvent donc directement aller travailler après leur formation. L'enseignement professionnel donne droit à un certificat de qualification après la 6ème.

Quel est le meilleur choix ?

Le meilleur choix dépend d'abord et avant tout de la personnalité du jeune.

Les élèves qui préfèrent avant tout la pratique se sentiront à l'aise dans l'enseignement professionnel.

Les jeunes qui aiment également élargir leurs connaissances théoriques-techniques et générales, se sentiront probablement mieux dans l'enseignement technique.

Il est important que le choix des études ne dépende pas de préjugés tels que 'l'EP est inférieur', mais que les jeunes et leurs parents décident en fonction de leurs propres talents et préférences.