Travail des enfants: L’OIT planche sur les mesures urgentes à prendre

La 5ème conférence mondiale de lutte contre le travail des enfants va se tenir en Afrique du Sud où 4 000 délégués sont attendus par l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Bonnes pratiques et identification des difficultés de la lutte contre le travail des enfants

La cinquième conférence sur l’augmentation du travail des enfants se tiendra à Durban, en Afrique du sud, du 15 au 20 mai 2020, selon un communiqué de l’Organisation internationale de travail (OIT), transmis vendredi 22 avril 2022.

Il s’agira à cette conférence, de discuter des bonnes pratiques, d’identifier les difficultés de la lutte et détecter les mesures urgentes à prendre.

« La conférence intervient à un moment critique. Malgré les progrès réalisés dans de nombreuses régions, 160 millions d’enfants , soit près d’un enfant sur dix dans le monde, sont encore contraints de travailler. Les chiffres sont en hausse et la pandémie de COVID-19 menace d’annuler des années de progrès » précise la note d’information.

Les discutions s’appuieront sur les quatre précédentes conférences mondiales, organisées à Buenos Aires (2017), à Brasilia (2013), à La Haye (2010) et en Oslo (1997), qui ont permis de sensibiliser l’opinion publique sur ce phénomène, de mobiliser des ressources et d’établir une orientation stratégique pour le mouvement mondial indique -t-on.

« Cette conférence mondiale se tiendra alors qu’il ne reste que trois ans, pour atteindre l’objectif d’élimination du travail des enfants d’ici 2025, et seulement huit ans pour atteindre l’objectif d’élimination du travail forcé d’ici 2030, comme le prévoit la cible 8.7 des Objectifs de développement durable des Nations Unies », révèle le communiqué.

Plus de 4 000 délégués notamment des représentants de gouvernements, de syndicats, du secteur privé, de la société civile, d’organisations régionales et internationales, de groupes de réflexion, d’universités, de jeunes et d’enfants du monde entier prendront part à cette conférence.