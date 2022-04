Debordo aux présidents de clubs: "Si Drogba n'est pas élu président..."

A quelques heures de l'élection du prochain président de la Fif, Debordo Leekunfa a sévèrement mis en garde les présidents de clubs sur la non élection de Didier Drogba.

Debordo Leekunfa prévient les présidents de clubs

Les débats autour de l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football font rage sur les réseaux sociaux. Jamais une élection autour de l’instance dirigeante du football ivoirien n’avait suscité autant d’engouement, et la candidature de l’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, en est certainement la principale raison.

Ce samedi 23 avril 2022 est le jour tant attendu. Les présidents de clubs et les groupements d'intérêt sont présentement en Assemblée générale à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro pour désigner le nouveau président de la Fif.

A quelques heures du scrutin électoral, Debordo Leekunfa a mis en garde tous les présidents de clubs concernant la candidature de Didier Drogba.

''Mon ami Infantino et moi le miimii, président des légionnaires de Côte d'Ivoire et du monde, mettons en garde. S'il n'y pas Drogba Didier à la tête de la FIF, sanctions immédiates : exclusion de la Côte d’Ivoire sur toute activité sportive liée au football pendant 20 ans, exclusion de tous les clubs de foot de Côte d’Ivoire des différentes compétitions africaines, annulation du championnat ivoirien, retrait de toutes les chaînes de télé, en l'occurrence Canal + et autres, résiliation et dissolution de contrat avec tout sponsor et marque en collaboration avec le foot ivoirien. Retrait et annulation de la prochaine CAN en juin 2023. Les autres sanctions arrivent'', a prévenu Debordo Leekunfa sur sa page Facebook.