Élection - FIF: Le rôle joué par Gabrielle Lemaire, compagne de Drogba

Gabrielle Lemaire, nouvelle compagne de Didier Drogba, après son divorce d'avec Lalla Diakité, était également à Yamoussoukro pour soutenir son amoureux dans le cadre de l'élection à la Fédération ivoirienne de football.

Gabrielle Lemaire : ''On a déjà gagné puisqu'on a déjà fait bougé les choses''

La compagne de Didier Drogba, Gabrielle Lemaire, n'est pas restée en marge de la campagne de son prince charmant dans la conquête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Elle avait d'abord été aperçue lundi dernier à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire d'Abidjan lors du lancement de la campagne de l'ancien capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire . Elle était au fur et au moulin, faisant de nombreux tours dans la salle et dehors, échangeant par moment avec des membres de l'organisation afin de s'assurer de la bonne organisation de la cérémonie.

Le samedi 23 avril, jour de l'assemblée générale électorale de la Fif, Gabrielle Lemaire a effectué le déplacement sur Yamoussoukro. Pas question pour elle de laisser son amoureux tout seul dans cette bataille. Elle était même dans la salle aux côtés de Copa Barry, comme le témoignent les images postées sur les réseaux sociaux.

Bien avant la phase du vote, elle s'est livrée à un petit entretien avec Copa Barry dans une vidéo qui a été postée sur la page Facebook de l'ancien gardien de but des Éléphants champions 2015.

'' Je suis confiante parce qu'on a déjà gagné puisqu'on a déjà fait bouger les choses. On a dit notre vérité, le monde entier nous regarde, la Côte d'Ivoire nous regarde, le peuple nous soutient. Les acteurs principaux nous soutiennent. Maintenant, on ira dignement à cette élection, sans regarder les soubressauts qui sont intervenus pendant la campagne. On est confiant, je suis très fière du candidat, je suis fière de lui et que Dieu facilite'', a soutenu Gabrielle Lemaire qui a désormais la lourde responsabilité de soutenir son compagnon qui a finalement perdu les élections dès le premier tour.