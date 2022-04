Election à la FIF: Didier Drogba perd, le Lys de Sassandra gagne

Après la défaite de Didier Drogba à l'élection à la présidence de la Fif, les fans de l'ancien footballeur ont décidé de valoriser le club de Lys de Sassandra qui est l'unique club de Ligue 1 à avoir soutenu et voté pour l'ancien buteur des Elephants.

Après la défaite de Didier Drogba à la FIF, le Lys de Sassandra fait sensation

Candidat à l'élection du président de la Fif, l'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, est tombé dès le premier tour face à ses adversaires. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien buteur de Chelsea, qui avait les offres les plus alléchantes, n'a pas eu l'adhésion des clubs des différentes divisions. Surtout en Ligue 1 où il avait pourtant promis de belles choses aux présidents de clubs. En plus de doubler la subvention partant de 75 à 150 millions de Fcfa et la promesse d'un car flambant neuf, Didier Drogba avait prévu de rehausser la récompense du champion en titre ivoirien, faisant passer la cagnotte de 20 millions Fcfa à 150 millions de Fcfa.

Mais tout cela n'a pas convaincu les présidents de clubs de Ligue 1 qui se sont tous rangés derrière les autres candidats, excepté le Lys de Sassandra dont le prėsident Mamadou Dia qui figurait dans le comité exécutif de Didier Drogba. Sur les 14 clubs de Ligue 1, Dahizoko n'a obtenu qu'une seule voix qui serait celle du Lys de Sassandra. Déçus de l'issue de ces élections, des fans de Didier Drogba ont décidé de remercier l'équipe de Sassandra en allant s'abonner massivement à la page Facebook du club.

Résultat, la page qui n'était qu'à 7000 abonnés, a très rapidement atteint les 100.000 abonnés en moins de 24 heures et est en train de tendre inexorablement vers 200.000 abonnés. De plus, des nombreux internautes ont demandé à acheter les maillots de Lys Sassandra. L'on apprend même qu'il y a rupture de stock. L'équipe de Sassandra a donc des milliers de nouveaux supporters et elle aura certainement de nombreux nouveaux sponsors. Il se raconte même que des partenaires de Hassan Hayek auraient offert une ambulance au club. Certains influenceurs tels que Apoutchou national ou encore Yvidero ont également décidé de soutenir désormais le Lys de Sassandra.