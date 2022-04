Pierre Dimba fête sa reconduction dans le gouvernement ACHI 2

Reconduit ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre a été reçu, le samedi 23 avril 2022, dans la liesse population, à la préfecture d’Agboville.

Personne n’a voulu se faire conter la cérémonie. Ainsi toutes les couches sociales étaient représentées avec à leur tête le corps préfectoral. « Chers parents de l’Agnéby-Tiassa, il y a des moments dans la vie où vous n’avez pas les mots pour traduire ce que vous ressentez. Je pourrai vous dire que ces 10 jours passés après la dissolution du gouvernement, m’ont permis de mesurer à quel point, mes parents de l’Agnéby-Tiassa, le corps préfectoral, les guides religieux et l’ensemble des populations ivoiriennes me portent dans leur cœur. C’est pourquoi, je voudrais du fond du cœur vous dire merci », a confié l’actuel président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Pour Dimba N’Gou Pierre, ce sont tous ses bienfaiteurs, à commencer par Dieu, les populations de la région, qui méritent ses mots de remerciements et de gratitude. « Je remercie aussi les religieux qui n’ont cessent de prier pour tous les fils et filles de la région et particulièrement pour moi. Je voudrais saluer et remercier le Président de la République, SEM Alassane Ouattara, lui traduire toute ma reconnaissance. Non seulement pour avoir accepté la proposition qui lui a été faite d’être ministre le 06 avril 2021. Mais surtout, pour son attention et son soutien dont j’ai bénéficiés au sein du gouvernement », reconnait l’ancien directeur général de l’Ageroute.

C’est pourquoi, il exhorte ses parents de prier pour le Président de la République afin le Seigneur l’aide dans sa tâche. « Je voudrais également rendre hommage à mon ainé Patrick Achi avec qui j’ai fait mes premiers, qui est devenu pour moi, aujourd’hui, un frère plutôt qu’un patron. Chers parents, je vous demande de vous associer à moi pour lui dire un grand merci pour la confiance placée en moi en me renouvelant sa confiance », a-t-il ajouté. Reconduit à la tête du ministère de la Santé, le 20 avril dernier, Dimba N’Gou Pierre a saisi l’occasion pour confier sa (re) nomination aux populations de l’Agnéby-Tiassa.

« Chers parents, je suis venu vous confier la nouvelle responsabilité qu’on vient de me confier pour la seconde fois, vous remettre ce laurier, cette reconnaissance du travail bien fait. Car, c’est grâce à vos prières, à votre soutien, à l’unité, à la fraternité et surtout à l’amour, que le Président a été satisfait du peu que nous avons pu faire…Cette nomination est aussi la vôtre, la mission qui m’a été confiée est aussi la vôtre. Alors, il faut que je mérite cette confiance mais aussi il faut que je sois à la hauteur afin de relever les nombreux défis du secteur de la santé », a invité l’ex coordinateur du PRICI (Projet de renaissance des infrastructures de Côte d’Ivoire) de 2012 à 2017.

Avant de féliciter les agents de santé pour leur engagement. « Chers parents, nous avons besoin de votre soutien parce que, c’est vous qui, en encourageant les petits gestes que nous posons, vous pourriez nous aider à améliorer le système de santé en Côte d’Ivoire », a réitéré le ministre de la Santé.

Tizié TO Bi

Correspondant régional