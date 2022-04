Patricia Yao à Didier Drogba: « Tu n'as pas démérité, continue… »

L'emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, n'a pas été élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football ( Fif). N’empêche, il demeure une fierté pour Mme Patricia Yao, directrice de cabinet de la Première Dame, Mme Dominique Ouattara.

Patricia Yao: « Drogba fera toujours notre fierté »

L'icône nationale du football ivoirien, Didier Drogba, n'a pas été élu au poste du président de la Fédération ivoirienne de football à l'issue de l'Assemblée nationale élective de la fédération, qui a eu lieu, samedi 23 avril 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'ancien buteur ivoirien qui avait pourtant promis de belles choses avec son projet Renaissance, n'a pas été porté à la tête de l'instance dirigeante du football ivoirien par l'ensemble des membres actifs de ladite Fédération. Il a été éliminé dès le premier tour en récoltant que 21 voix.

L’ancien capitaine des Éléphants a été nettement devancé par ses deux adversaires, Yacine Idriss Diallo (59 voix) et Sory Diabaté (50 voix), à l’issue d’une longue Assemblée générale élective (AGE), maintes fois repoussée. Au second tour, Idriss Diallo a devancé d’un souffle Sory Diabaté, 63 voix contre 61. « Je tiens à féliciter monsieur Idriss Diallo qui est élu à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Vous avez tous assisté à cette élection. Je lui souhaite un excellent mandat... Que puis-je dire d'autre ? On a un nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Et accompagnons-le dans sa tâche », a déclaré Didier Drogba au sortir de cette Assemblée générale élective.

Pour Mme Patricia Yao, directrice de cabinet de la Première dame, Mme Dominique Ouattara, Didier Drogba reste une fierté pour la Côte d’Ivoire. Sur sa page Facebook, la députée-maire de Guitry, dans la région du Lôh-Djiboua, écrit: « (…) A toi Didier, je t'adresse tous mes encouragements pour avoir mené la bataille de bout en bout. Tu n'as pas démérité, continue de servir ton pays, tu feras toujours notre fierté », a-t-elle rassuré. Patricia Yao n’a pas manqué d’adresser ses félicitations au président élu de la FIF, Idriss Diallo, et ses encouragements à Sory Diabaté dont elle espère que l’expérience sera toujours utile à l’avancée du sport en Côte d’Ivoire.