Grand-Bassam: L'USAEP-CI fait nettoyer plus de 2 kilomètres de plage

Le samedi 23 avril 2022, l’association USA Alumni Exchange Program- Côte d’Ivoire (USAEP-CI), en collaboration avec l’ambassade des États-Unis, a organisé une opération de nettoyage de plage à Grand-Bassam.

L’association USAEP-CI réunit 400 volontaires pour nettoyer la plage de Grand-Bassam

Cette activité a réuni plus de 400 participants, composés d’anciens bénéficiaires des programmes d’échange américains, de personnalités, de bénévoles, d’une grande délégation du District de police et d’une forte équipe de l’ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire.

Ce sont plus de 2 kilomètres de plage qui ont été nettoyés, avec plus de 3 tonnes de déchets collectées. Ces déchets seront recyclés à travers un projet en cours. L’opération de nettoyage de la plage à Grand-Bassam s’inscrit dans le cadre de la journée internationale de la Terre, célébrée chaque 22 avril.

Une libation a été faite par le représentant du Roi des N’Zima à l’entame de la cérémonie. A sa suite, est intervenu Monsieur Koné Moussa Seydou, 2e adjoint au Maire de Grand Bassam. Au nom du Maire Jean Louis Moulot, il a salué l'initiative de l’USAEP-CI et souhaité la bienvenue aux participants. Madame Malika Kamara, Présidente de l’USAEP-CI, prenant la parole, a remercié l’ensemble des structures et personnalités qui ont facilité la tenue de l’activité de Grand-Bassam. Elle a particulièrement remercié l’Ambassade des Etats-Unis en Côte d’Ivoire, premier partenaire de l’USAEP-CI. Mme Kamara a aussi remercié l’Agence nationale de gestion des déchets (ANAGED), la Fondation PETROCI, Lions club, les ONG 350 Côte d'Ivoire et Wesisah et les sponsors dont l’apport a été important dans la mise en œuvre de cette initiative. Son Excellence Monsieur Richard K. BELL, Ambassadeur des États-Unis en Côte d’Ivoire, a, pour sa part, marqué l’attachement de l’Ambassade aux US Alumni de CI; et les a félicités pour cette initiative. Madame Yéo Senin Yeperi, Sous-Préfet de Bassam, représentant Madame le Préfet, a livré un message de soutien. Elle a demandé à l’USAEP-CI de pérenniser ce genre d’initiative.

La journée de nettoyage s’est refermée à 15 heures dans une ambiance conviviale à l'espace JAH Live.

Il s’agit de la toute première activité de bénévolat à visée écologique dans une série de 3 activités pour le compte de l’année 2022.