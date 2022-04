FIF: Grosse colère contre Me Roger Ouegnin après la défaite de Drogba

Des supporters de l'Asec Mimosas sont très mécontents de leur président, Me Roger Ouegnin, après la défaite de Didier Drogba à l'élection à la présidence de la Fif.

Asec Mimosas: Vers la destitution de Roger Ouegnin?

De nombreux supporters de l'Asec Mimosas, l'un des clubs les plus populaires de Côte d'Ivoire, ne sont pas du tout contents de leur président Me Roger Ouegnin après la défaite de Didier Drogba à l'élection du président de la Fédération ivoirienne de football. En effet, le tout-puissant président du club Jaune et Noir a décidé d'accorder son soutien à Yacine Idriss Diallo. Pour certains observateurs, il est même le géant qui se trouve derrière le nouveau président de la Fif.

Et force est de constater que nombreux sont les supporters de l'Asec, qui se disent déçus de leur président qui a balayé du revers de la main, les alléchantes propositions de Didier Drogba. Conséquence: certains ont décidé de ne plus supporter l'Asec Mimosas. L'influenceuse Yvidero fait partie des premiers supporters à prendre cette décision. '' Je vous annonce officiellement que je ne suis plus ASEC. Je suis devenue depuis, LYS Sassandra FC. Il faut bien que je soutienne une équipe de la côtière. Je viens de là-bas après tout'', a indiqué Yvidero.

Une opération de désabonnement massif de la page Facebook de l'Asec Mimosas a même été lancée sur la toile. De nombreux neo-supporters du Lys de Sassandra ont même décidé de ne pas se rendre ce dimanche au stade Robert Champroux afin de ne pas permettre à l'Asec d'avoir une part des ventes des tickets pour le match devant opposer l'Asec au Lys de Sassandra. C'est le cas de l'acteur ivoirien Guy Kalou Emile.

'' Quelqu'un peut-il nous dire à qui profiterait les retombées financières de notre mobilisation prévue au stade champroux, le 1er mai prochain, dans le cadre du match : LYS - L'ASEC ? Si ce n'est pas à LYS que cela propfitera, je nous suggère de trouver un ou plusieurs sites de grande affluence. Qu'un comité d'organisation (mis en place) y pose de grands écrans et que l'accès soit payant (des tickets de la même valeur que ceux proposés pour les entrées au stade). La totalité des bénéfices, sera ainsi reversée à LYS et aux équipes qui ont voté, le 23 avril denier, pour le Projet Renaissance'', a suggéré Guy Kalou sur sa page Facebook.