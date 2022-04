Défense: Comment Téné Birahima séduit les forces armées ivoiriennes

Une dizaine de jours après sa visite, à l'État-Major de l'Armée de Terre (EMAT), Le Ministre d'État, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara a visité, mardi 26 avril 2022, la Base Aérienne d’Abidjan, sise à Port-Bouët avant de se rendre au Camp Commando de Gendarmerie de Koumassi pour une rupture collective de jeûne.

Téné Birahima OUATTARA à l’Armée de l’Air : « Votre professionnalisme à tous les niveaux nous rassure»

En sa qualité de premier responsable du Ministère de la Défense, le Ministre d’Etat a expliqué à ses hôtes du jour qu’il était très important pour lui de venir les rencontrer, échanger avec eux pour mieux s’imprégner de leurs conditions de vie et de travail. En d’autres termes, il s’agissait pour le Ministre d’Etat d’évaluer ce qui a été fait et découvrir ce qui peut encore être fait pour leur permettre de bien remplir leurs différentes missions.

Au cours de sa visite, ponctuée par la présentation de l’Armée de l’Air à la salle de réunion, suivie d’une séance expérimentale dans le simulateur de vol ALX-103, inauguré le vendredi 10 décembre 2021, par le Général de Corps d’Armée Lassina Doumbia, Chef d’Etat-Major Général des Armée, M. Téné Birahima Ouattara a, au cours de son allocution à la place d’armes de l’Etat-Major de l’Armée de l’Air, noté avec beaucoup de plaisir, que la Côte d’Ivoire a des hommes et des femmes compétents qui composent son Armée de l’Air.

« Votre professionnalisme à tous les niveaux nous rassure. Qu’il s’agisse des personnels navigants, mécaniciens et des hommes de soutien, tous mesurent des importants investissements qui ont été faits par le président de la république, Chef Suprême des Armées pour doter notre pays d’une flotte aérienne qui lui assure une autonomie stratégique de premier plan », a-t-il dit. Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense a surtout assuré les militaires de l’Armée de l’Air, au regard des besoins soumis après les échanges avec leur hiérarchie, que le Président de la République, SEM. Alassane Ouattara, Chef Suprême des Armées fera en sorte qu’ils puissent être dotés de tous les moyens dont ils ont besoin pour mener à bien la mission qui est la leur.

M. Téné Birahima Ouattara a aussi tenu à féliciter le Chef d’Etat-Major Général des Armées et le Chef d’Etat-Major de l’Armée de l’Air pour la bonne gestion de leur capacité opérationnelle au niveau des airs. Car, reconnaît-il, « aujourd’hui grâce à vos actions quotidiennes, la Côte d’Ivoire projette elle-même ses troupes dans toutes les contrées où elles sont appelées à intervenir. Il est bon de le noter, c’est très important », a-t-il insisté. Le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense a, en outre, salué la contribution des partenaires étrangers qui participent à l’exploitation et à la maintenance des aéronefs de la Côte d’Ivoire. Il a saisi l’occasion de cette visite pour rendre un vibrant hommage à tous leurs camarades qui sont tombés au champ d’honneur dans l’accomplissement de leur mission. Il a eu une pensée pour les blessés à qui il a souhaité un prompt rétablissement.

Rupture Collective du jeûne au Camp Commando de Gendarmerie de Koumassi

Le Ministre d’Etat-Ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara a ensuite mis le cap sur le Camp Commando de Gendarmerie de Koumassi pour une rupture collective du jeûne. Pour le Général de Corps d’Armée Alexandre Apalo Touré, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale, « le chef est fait pour être un exemple sur tous plans. L’exemplarité que nous offre le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense en venant partager ces moments de spiritualité avec ses hommes que nous sommes, nous montre qu’il aime Dieu… Quand on a fini de prêcher par l’exemple, le reste est facile. Vous êtes un exemple aux plans comportemental et professionnel. Nous sommes assez engagés et nous nous battrons à vos côtés pour réussir cette mission », a-t-il dit.

Le Ministre d’Etat, a au nom du Président de la république, Chef Suprême des Armées remercié les Imams et les guides religieux des autres confessions venus soutenir leurs frères musulmans, pour leurs prières et les bénédictions qu’ils ont bien voulu faire pour les autorités et pour la paix en Côte d’Ivoire. Il leur a offert, au nom du Président de la République, des vivres pour finir le mois de ramadan.

SOURCE : CELCOM-DEF