Présidentielle en Côte d’Ivoire: Les propositions de Gnamaka Dogbo Eric

Le président du Forum de la société civile africaine ( Fsa), Gnamaka Dogbo Eric, se prononçant sur la réintroduction dans la Constitution d’une limite d’âge pour briguer la Présidence, récemment évoquée par Alassane Ouattara, a fait savoir, dimanche, que cela doit nécessairement passer par un référendum, et non par un vote à l'Assemblée nationale.

La proposition de Gnamaka Dogbo concernant la limitation d'âge pour briguer la présidence de la République

"Il faut demander la position du peuple sur cette question d'âge. On ne veut pas de vote à l'Assemblée nationale, mais on veut un référendum (...) la question sur la limitation d'âge ne doit pas passer par l'Assemblée nationale. Il faut que nous partions au référendum pour dire, c'est à quel âge on commence et c'est à quel âge on termine. Le problème n'est pas l'âge, mais plutôt le nombre de mandats. Est-ce que si tu fais deux mandats, tu va laisser ? '', s'est interrogé Gnamaka Dogbo Eric, lors d'une rencontre tenue au foyer des jeunes de Marcory avec des membres.

L'objectif principal de cette rencontre était d'interpeller le gouvernement ivoirien sur la cherté de vie. ''Nous sommes là pour parler à l'État de Côte d'Ivoire. Nous voulons féliciter tout ce que l'État fait comme travaux en Côte d'Ivoire, mais nous disons toujours que le peuple a faim et on voudrait que le gouvernement 2 du Premier ministre, Patrick Achi, puisse se pencher sur la cherté de la vie. La vie est toujours chère. Quelles sont les solutions? Nous sommes venus attirer l'attention de l'État pour dire que le peuple a faim", a martelé le président du Fsa, Gnamaka Dogbo Eric.

Le Forum de la société civile africaine est une organisation qui s'est donné pour mission de défendre les intérêts de la nation ivoirienne. "Le Fsa parle de l'éveil de conscience, lutte contre la précarité de la vie humaine, contre la cherté de la vie, récompense les meilleurs acteurs de la sous-region", a rappelé Gnamaka Dogbo Eric.