FORBES: Classement des plus jeunes milliardaires du monde en 2022

Le plus jeune et le plus riche du monde n’a que 19 ans ! Voici le Classement des plus jeunes milliardaires de la planète en 2022, selon Forbes..

Forbes: A 19 ans, Kevin David Lehmann est le plus jeune milliardaire du monde

Les plus jeunes milliardaires de la planète n’ont même pas vécu trois décennies, mais cela ne les a pas empêchés d’amasser des fortunes.

Kevin David Lehmann, 19 ans, remporte le titre de plus jeune milliardaire du monde pour la deuxième année consécutive, avec une fortune estimée à 2,4 milliards de dollars. Le seul adolescent de la liste a hérité d’une participation de 50% dans la chaîne de pharmacies allemande dm-drogerie markt de son père, un des premiers investisseurs de l’entreprise, mais ni l’un ni l’autre ne sont impliqués dans ses opérations quotidiennes.

Quatre autres personnes de moins de 30 ans doivent également remercier leurs parents pour leurs fortunes à dix chiffres : Gustav Magnar Witzoe, 28 ans, héritier de l’une des plus grandes exploitations de saumon d’élevage au monde ; Wang Zelong, 25 ans, qui a hérité de participations dans deux entreprises chimiques chinoises ; et les sœurs norvégiennes Alexandra et Katharina Andresen, âgées respectivement de 25 et 26 ans.

L’année a été globalement mitigée pour cette cohorte d’élite. Bien qu’il y ait deux milliardaires de moins de 30 ans de plus cette année qu’en 2021, les fortunes de ce groupe valent collectivement 3,7 milliards de dollars de moins que celles du groupe de l’année dernière, en grande partie à cause de l’instabilité des marchés boursiers et du retrait de Sam Bankman-Fried des rangs des moins de 30 ans. Forbes dispose de l’âge d’environ 97% des membres de la liste de 2022 ; cet article est basé sur les âges que nous avons pu confirmer.

Voici les 12 membres de la liste des milliardaires du monde de 2022 âgés de moins de 30 ans, du plus âgé au plus jeune.

Les fortunes nettes ont été calculées en utilisant les cours des actions et les taux de change du 11 mars 2022.

Andy Fang

Âge : 29 ans

Fortune nette : 1,1 milliard de dollars

Source de richesse : DoorDash

Pays : États-Unis

11. Stanley Tang

Âge : 29 ans

Fortune nette : 1,2 milliard de dollars

Source de richesse : DoorDash

Pays : États-Unis

10. Gustav Magnar Witzoe

Âge : 28 ans

Fortune nette : 4,5 milliards de dollars

Source de richesse : Pisciculture

Pays : Norvège

Gary Wang

Âge : 28 ans

Fortune nette : 5,9 milliards de dollars

Source de richesse : Cryptomonnaie

Pays : États-Unis

Ryan Breslow

Âge : 27 ans

Fortune nette : 2,0 milliards de dollars

Source de richesse : E-commerce

Pays : États-Unis

Austin Russell

Âge : 27 ans

Fortune nette : 1,6 milliard de dollars

Source de richesse : Technologie des voitures autonomes

Pays : États-Unis

Katharina Andresen

Âge : 26 ans

Fortune nette : 1,3 milliard de dollars

Source de la richesse : Société d’investissement

Pays : Norvège

Henrique Dubugras

Âge : 26 ans

Fortune nette : 1,5 milliard de dollars

Source de richesse : Fintech

Pays : Brésil

Wang Zelong

Âge : 25 ans

Fortune nette : 1,5 milliard de dollars

Source de richesse : Production de pigments

Pays : Chine

Pedro Franceschi

Âge : 25 ans

Fortune nette : 1,5 milliard de dollars

Source de richesse : Fintech

Pays : Brésil

Alexandra Andresen

Âge : 25 ans

Fortune nette : 1,3 milliard de dollars

Source de richesse : Société d’investissement

Pays : Norvège

Kevin David Lehmann

Âge : 19 ans

Fortune nette : 2,4 milliards de dollars

Source de richesse : Pharmacies

Pays : Allemagne