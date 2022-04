Coco Emilia pleure sur la tombe de Dj Arafat: ''On m’arrachait le cœur''

En séjour en Côte d'Ivoire, l'influenceuse camerounaise Coco Emilia ou encore Biscuit de mer est allée se recueillir sur la tombe de feu Dj Arafat.

Coco Emilia: ''Je refusais de réaliser que tu étais vraiment parti''

Invitée il y a quelques jours à l'émission Life week-end diffusée sur la chaîne Life Tv, l'infleunceuse camerounaise Coco Emilia s'était prononcée sur l'origine d'un de ses sobriquets ''Biscuit de mer'''. Et contre toute attente, elle a révélé que c'est le défunt roi du Coupé-décalé, Ange Didier Houon alias Dj Arafat qui lui a attribué ce pseudonyme.

"Je me rappelle un jour: nous étions tous ensemble: DEBORDO, ARAFAT et moi; et je crois qu'Arafat avait un show case et il me dit: tes histoires de mammy water là, c’est fini. Vous savez, à l’époque, on m’appelait Mammy water, un nom qu’on m’a attribué sur internet. Puis le feu Arafat dit: tu es maintenant biscuit de mer. Je lui demande pourquoi et il dit: tu sais le biscuit, ça fond facilement et c’est délicat et imagine ça dans la mer. C’est pour dire que tu es un trésor caché... Donc il me qualifiait et puis c’est resté", a-t-elle confié.

Des révélations qui montrent que l'influenceuse camerounaise et le big boss de la Yorogang ont été proches à un moment donné. Avant de prendre l'avion pour le Cameroun, la belle Coco Emilia est allée se recueillir sur la tombe de Dj Arafat.

''Depuis ta disparition, il m’a été difficile de venir sur ce lieu te voir et discuter car je refusais de réaliser que tu étais vraiment parti. J’ai eu l’impression qu’on m’arrachait le cœur. Aujourd'hui, un sentiment inexplicable et insupportable'', a-t-elle indiqué dans un message posté sur les réseaux sociaux.