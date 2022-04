Humour: Gohou, Digbeu Cravate et Ramatoulaye signent à Boss Plus

Boss Plus s’engage auprès de l'humour ivoirien après le succès de l'événement "BONJOUR PARIS 2022" le 19 mars 2022 à la MAISON DE MUTUALITÉ à Paris avec Gohou, Digbeu Cravate...

Après "Bonjour Paris 2022", Boss Plus tend la main à Gohou et des humoristes ivoiriens

La structure a décidé de s’engager pour la promotion de l’humour ivoirien. GOHOU Michel, Ramatoulaye, DIGBEU Cravate, Boukary et Deperpignan viennent de signer avec la structure pour l’Europe.

On se rappelle que Gohou Michel, l’une des crèmes de l’humour ivoirien, avait décroché le prix du meilleur humoriste africain aux Prix africains de développement (PADEV).

Boss Plus basée en France, célèbrera les 30 ans de carrière de cette icône du cinéma africain. Son passage à BONJOUR PARIS 2022 a été très riche en émotion. Depuis 2016, aux côtés de Charlotte Ntamack, Digbeu Cravate et Mamane, il joue le rôle de premier vice-président, dans l’émission Le Parlement du Rire diffusée sur la chaîne Canal+.

Gohou Michel a été honoré en 2020 avec deux distinctions à African Talent Awards. En août 2019, le ministre de la culture d’alors, Maurice Kouakou Bandama l’a élevé au rang de chevalier de l’ordre du mérite culturel ivoirien.

Gohou Michel avait empoché une prime de 5 millions de francs CFA. En 2021, il a reçu le Prix d’excellence pour le cinéma et les arts visuels.

Aujourd’hui, il fait partie des icônes du cinéma d’Afrique francophone. Quant à RAMATOULAYE, il n’est pas méconnu du grand public. Il jouit d’une brillante carrière avec une belle renommée nationale et continentale.

Cela lui a valu le Grand Prix Ivoire Humour 2020, à la cérémonie de distinction des meilleurs humoristes ivoiriens.

Le célèbre humoriste ivoirien DIGBEU CEAVATE, n’a pas laissé seul son complice Gohou dans cette nouvelle aventure avec Boss Plus. En effet, il vient également de signer avec ladite structure pour toutes ses tournées Européennes. Digbeu Cravate a progressé des planches vers le cinéma où il a côtoyé des scènes de spectacle et autres théâtres.

C'est ce qui lui a permis de se retrouver dans la série télévisée Ma famille diffusée sur la chaîne Ivoirienne RTI (Radiotélévision Ivoirienne), sur Canal + (le Parlement du rire) où il joue aux côtés de Charlotte Ntamack, Michel Gohou et Mamane, aussi dans les gags annuels Bonjour, en One man show et dans la série « Ma grande famille » diffusé sur A+ Ivoire.