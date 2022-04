L’ANADER soutient la campagne de sensibilisation de l’ ANASEMCI

Pour cette année 2022, l’Association Nationale des Semenciers de Côte d’Ivoire (ANASEMCI) a décidé de mener une campagne de sensibilisation de grande envergure auprès de tous les acteurs de la chaîne des valeurs de l’activité semencière.

L'Anader approuve la campagne de sensibilisation menée par l’ ANASEMCI

Après avoir rencontré à cet effet, les enseignants et chercheurs de l’UFR de Bio-sciences à l’université Félix Houphouët Boigny de Cocody, le président de l’ ANASEMCI, DIBY Azi Léopold, et sa délégation étaient le 27 Avril 2022 à la salle de réunion du conseil d’administration de l’Agence Nationale d’Appui au développement Rural (ANADER).

Cette rencontre autour du thème : « Importance et Impact de la Semence pour la Transformation du Monde Agricole et Rural, et de l’Economie Nationale », a été l’occasion pour le président Diby Azi Leopold de partager sa vision de l’Agriculture moderne.

Pour lui, la Côte d’Ivoire est certes première productrice dans certaines spéculations. Mais beaucoup reste à faire car elle doit ses rangs honorables à une agriculture extensive avec une faible productivité des exploitations. Toute chose qui a mis à mal la couverture forestière du pays.

« Le défi qui s’impose à nous, c’est de replanter par exemple ces forêts. Pour y arriver, il va falloir de la semence en qualité et en quantité. Donc pour nous, c’est un défi qui peut être relevé. En outre, la semence a son rôle a joué dans la disponibilité des denrées alimentaires de qualité et à moindre coût », a-t-il avancé.

Pour sa part, l’ANADER, à travers la directrice générale adjointe, Mme Nicole Aphing Kouassi, a salué l’initiative de l’ANASEMCI qu’elle juge instructive.

« Nous nous sommes rendus compte que le monde des semences est très complexe. La semence peut être considérée comme une filière à part entière. Il faut aussi s’inscrire dans un cadre règlementaire. Il est donc très important d’informer et de sensibiliser tous les acteurs qui interviennent au niveau de la filière de la semence », a-t-elle indiqué.

Au terme de cette rencontre, Le Président Diby Azi Léopold a traduit la reconnaissance de l’Association qu’il dirige à la direction de l’ANADER pour leur disponibilité, leur soutien à la campagne de sensibilisation et pour le bon déroulement de cette rencontre.

Il n’a pas manqué d’adresser spécialement ses félicitations à l’ANADER pour son efficace contribution en tant qu’organisme-consacré pilier du développement de l’Agriculture familiale aux côtés de l’Association Nationale des Organisations de productions Agricoles de Côte d’Ivoire (ANOPACI), le Centre Nationale de Recherche Agronomique (CNRA), le Fonds Interprofessionnel de Recherche et de Conseil Agricole (FIRCA) et l’ ANASEMCI.