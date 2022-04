Agboville: Séri Lagotché Christima, Miss Mathématiques avec 17,00/20

Douze(12) élèves filles sur 36 de la 6e à la Terminale, à raison de 3 réparties en 4 niveaux (6e /5e, 4e/3e, seconde C et 1re/Tle C & D), ont été récompensées, le mercredi 27 avril 2022, à l’issue de la première édition du concours Miss Mathématiques du lycée moderne 3 d’ Agboville.

Agboville : Le lycée moderne 3 a désormais sa Miss des Miss en Mathématiques

Séri Lagotché Christima Danielle en classe de 3è 2 avec une moyenne de 17,00/20, devient la Miss des Miss Mathématiques de cet établissement d' Agboville.

« De 69 candidates au départ, nous sommes passés à 36 et aujourd’hui à 12 lauréates, à raison de 03 filles par niveau (6e /5e, 4e/3e, seconde C et 1re/Tle C et D). Bien avant, elles ont été soumises à plusieurs types exercices, notamment des exercices de réflexion, des QCM et des situations d’évaluations…Les moyennes vont de 13,50 à 17,00/20 », a confié le président du jury, Comoé AmanPrenant la parole, Yvette Séka Guy, proviseur du lycée moderne 3 d’ Agboville s’est dite heureuse de l’aboutissement de la cérémonie.

« Il nous est apparu de bon aloi en collaboration avec le Conseil d’enseignement de Mathématiques(CEM), d’initier le concours Miss Mathématiques de notre lycée. Et ce, afin de promouvoir les Mathématiques auprès des jeunes filles et de relever les taux d’orientation de celles-ci dans les séries scientifiques », a-t-elle souligné, en présence des sous-préfets de Guéssiguié et d’Ananguié, Flora Biot et Dri Bi Marcelle Coulibaly.

Le directeur régional de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA), Antoinette Péné N’Goran, a, quant à elle, situé l’important enjeu du concours initié par le lycée et ses partenaires.

« En organisant cette compétition, vous mettez en droite ligne la politique éducative de l’égalité et de l’équité du genre du ministère de l’Éducation nationale, qui vise à mettre en valeur les compétences féminines. Vous nous permettez ainsi, de sélectionner déjà nos candidates susceptibles de nous représenter au concours Houphouët Boigny de Mathématiques et au concours Miss Mathématiques Côte d’Ivoire », s’est-t-elle réjouie.

Tout en souhaitant que les autres établissements scolaires en face de même pour la régionalisation du concours. Avec une moyenne de 18,29/20 au premier trimestre (18,50/20 en Mathématiques, 20/20 en Physiques-Chimie et 19,75/20 en SVT), au second trimestre, Séri Lagotché Christima Danielle a obtenu 18,49/20 comme moyenne générale (19,99/20 en Mathématiques, 20/20 en Physiques-Chimie et 18,70 en SVT).

Ce qui a amené le jury, constitué de professeurs du CEM, à la désigner la Miss des Miss Mathématiques 2022 du lycée moderne 3 d'Agboville. Pour Niangoran Roger, représentant le parrain de la cérémonie, le ministre de la Santé, Dimba N’Gou Pierre, l’initiative du concours Miss Mathématiques, épouse la vision du "Prix de l’excellence du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa".

« C’est une très belle initiative de reconnaitre le travail des enfants, surtout celui des jeunes filles entraine une grande motivation…C’est pourquoi, nous envisageons l’étendre à toute la région. Il faut que nos filles s’intéressent aux matières scientifiques car elles offrent beaucoup plus d’opportunités », a appuyé le conseiller régional, président de la Commission santé, éducation, affaires sociales, culture et sports.

Cahiers, anales, livres et enveloppes, constituent l’essentiel des récompenses des 12 lauréates de la première édition de Miss Mathématiques du lycée moderne 3 d’Agboville. La Miss des Miss Mathématiques a reçu, en plus, une tablette comme prix spécial du préfet de région, Sihindou Coulibaly.

Tizié TO Bi

Correspondant régional