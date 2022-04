Côte d’Ivoire / COVID-19: Les adolescents de 12 à 17 ans désormais vaccinés

Covid-19 - Au total 101 centres de santé scolaire et universitaire pour adolescents et jeunes, 15 centres médico-sociaux, 120 infirmeries des lycées sont mobilisés pour la vaccination des élèves âgés de 12 à 17 ans, annonce le Ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle.

COVID-19: Une campagne de vaccination annoncée dans les ecoles

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle (MSHP-CMU), Dr Koffi Aka Charles, a annoncé officiellement une campagne de vaccination des adolescents de 12 à 17 ans contre le Covid-19, en milieu scolaire, qui a démarré depuis le 25 avril 2022.

Lors d’une conférence de presse, mercredi 27 avril 2022 au Plateau, Dr Koffi a souligné que le gouvernement ivoirien s’est engagé à protéger toutes les populations vivant sur son territoire en vaccinant 70% des personnes vivant en Côte d’Ivoire.

Pour ce faire, après avoir ciblé les populations de 18 ans et plus pour la vaccination, le gouvernement de Côte d’Ivoire a décidé d’élargir la cible à vacciner aux adolescents âgés de 12 à 17 ans qu’on retrouve dans les établissements primaires et secondaires, les universités et grandes écoles et en communauté pour les déscolarisés et non scolarisés.

Le Programme national de santé scolaire et universitaire des adolescents et jeunes (PNSSU-SAJ), en lien avec les régions et districts sanitaires opérationnalisent cette campagne à travers ses services. Sous la responsabilité des directeurs régionaux et directeurs départementaux de santé, les prestataires de santé auront la tâche de vacciner les adolescents dans 101 centres de santé urbains spécialisés en santé scolaire et universitaire-santé adolescents et jeunes, 15 centres médico-sociaux des universités et grandes Ecoles, 120 infirmeries des lycées, collèges et instituts de formation.

“Je précise que la vaccination est ouverte à toute la population avec un focus sur les 12-17 ans et les enseignants et autres encadreurs en milieu éducation/formation. Je voudrais rassurer les parents, les élèves et étudiants, que le vaccin Pfizer utilisé est un vaccin sûr, efficace, homologué par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Je les invite donc à se faire vacciner pour se protéger et protéger leur entourage. Le MSHP-CMU demande la contribution de tous et de chacun pour le succès de cette campagne”, a conclu le directeur de cabinet.