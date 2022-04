Jours fériés : Quand le Ramadan et la Fête du Travail coïncident

Le gouvernement ivoirien a déclaré fériés, le Dimanche 1er Mai et le lundi suivant la Fête du Travail qui pourrait être célébrée au même moment que la Fête du Ramadan 2022.

Ramadan: Le COSIM va scruter le croissant lunaire ce samedi

Si la date de fin du ramadan 2022 a déjà été estimée, selon le calcul astronomique, à ce dimanche 1er Mai, la communauté musulmane de Côte d’Ivoire va scruter, dès cette nuit du samedi 30 Avril 2022, le croissant lunaire.

En attendant, c’est la Fête du Travail 2022 qui sera célébrée dimanche 1er mai partout dans le monde. Par conséquent, en Côte d'Ivoire, le lendemain, lundi 02 Mai, est déclaré jour férié, chômé et payé, annonce un communiqué du gouvernement, publié par le truchement du Ministère de l’Emploi et de la protection sociale.

Le calendrier des jours fériés 2022 est particulièrement fourni depuis Avril et le sera encore pour ce mois de Mai. Après le Lundi de Pâques 18 avril 2022, la Nuit du Destin_le jeudi 28 avril, les fériés du mois de Mai pointent déjà le nez dès ce dimanche pour la Fête du Travail.

Le férié du lundi de la Fête du Travail devrait coïncider avec l’annonce de la Fête du Ramadan, fin du mois de jeûne des fidèles musulmans.

Avril, un mois de dévotion, d’abstinence et d’intenses prières pour les fidèles musulmans

Après un mois de dévotion, d’abstinence et d’intenses prières, la communauté musulmane de Côte d’Ivoire va observer, à partir de ce samedi 30 avril 2022, le croissant lunaire à paraître. S’il est trouvé, le Ramadan sera célébré dimanche.

Dans le cas contraire, l'Aïd Al Fitr, qui marque la fin du mois de Ramadan et le début du mois de Chawwal, sera fixé au lundi 02 Mai, lendemain de la Fête du Travail, déjà déclaré jour férié.

Dans les mosquées du pays, les musulmans ont célébré, vendredi 29 avril 2022, la dernière grande prière du 4è vendredi du mois de Ramadan. Au cours de ce « djouma », le Cheickhoul Ousmane Diakité, guide spirituel de la communauté musulmane, a souhaité à tous une prière agréée et des invocations exaucées.

« Je formule pour chaque musulman mes vœux de piété et de quiétude. Je prie aussi qu'Allah facilite pour chacun de nous l'acquittement de la Zakat-El-Fitr. Qu'Allah ne cesse de nous guider et de faire de notre communauté un vrai et vivant exemple de droiture, d'organisation et de discipline pour un Islam rayonnant », a formulé le Cheickhoul Ousmane Diakité.

Par ailleurs, l'Ascension 2022 fixé au jeudi 26 mai 2022 sera également jour férié.