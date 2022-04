Abidjan célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse

Du 2 au 5 mai 2022, l'UNESCO et la République d'Uruguay accueilleront la conférence mondiale annuelle de la Journée mondiale de la liberté de la presse dans le monde, qui sera commémorée le 03 mai en Côte d'Ivoire autour du thème “Le Journalisme sous l’emprise du Numérique”.

L'Uruguay accueille la conférence mondiale annuelle de la Journée mondiale de la liberté de la presse

La Côte d’Ivoire annonce une grande marche des journalistes dans la cadre de la 29e Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée tous les 03 mai dans le monde entier.

L’Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI), faîtière de la corporation des professionnels des médias dans le pays, donne rendez-vous à l’ensemble des acteurs des médias, le mardi 03 Mai 2022, pour une Grande marche.

Le rassemblement et le départ de cette marche commémorative se feront devant la RTI, la télévision nationale, basée dans le quartier huppé de Cocody, non loin du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

La cérémonie officielle devrait suivre dans l’enceinte de la Maison Bleue en présence du ministre de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, dont le département vient d'être étendu à l'Économie numérique par le Premier Ministre Patrick ACHI.

Une démarche innovante qui cadre bien avec le thème mondial de cette 29e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse: “Le Journalisme sous l’emprise du Numérique”.

A cette occasion, il s’exprimera sur l’engagement du gouvernement ivoirien à agir pour créer les conditions nécessaires à l’exercice de la liberté de la presse, un pari à tenir pour tout régime qui se dit démocratique.

Le 3 mai sert à rappeler aux gouvernements la nécessité de respecter leur engagement en faveur de la liberté de la presse et constitue également une journée de réflexion pour les professionnels des médias sur les questions relatives à la liberté de la presse et à l’éthique professionnelle.

Tout aussi importante, la Journée mondiale de la liberté de la presse est une journée de soutien aux médias qui sont des cibles pour la restriction ou l'abolition de la liberté de la presse. C'est aussi une journée de commémoration pour les journalistes qui ont perdu la vie dans la poursuite d'une histoire.

23 journalistes tués depuis 2022

C’est dans ce cadre que va se tenir du 2 au 5 mai 2022, en Uruguay, sous l’égide de l’UNESCO, la conférence mondiale annuelle de la Journée mondiale de la liberté de la presse dans un format hybride à Punta Del Este.

Sous le thème "Le journalisme sous l’emprise du numérique", il sera question de l'impact de l'ère numérique sur la liberté d'expression, la sécurité des journalistes, l'accès à l'information et la vie privée.

La Journée mondiale de la liberté de la presse 2022 réunira les parties prenantes concernées, telles que les décideurs politiques, les journalistes, les représentants des médias, les militants, les responsables de la cybersécurité et les experts juridiques, afin d'explorer ces questions et d'élaborer des solutions concrètes pour faire face aux menaces que représente la surveillance accrue pour la liberté de la presse et la vie privée.

Notons que depuis le 1er janvier 2022, ce sont 23 journalistes et 1 collaborateurs des médias qui ont été tués; 478 d’entre eux sont en prison, à ce jour, selon le dernier rapport de Reporter Sans Frontière (RSF).