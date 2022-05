Incroyable! Un Ivoirien écrit à Chris Yapi: "Peu importe qui vous êtes mais..."

Alors que l'avatar des réseaux sociaux, Chris Yapi, est activement recherché par la justice ivoirienne, Jean-Yves ESSO ESSIS, se disant Citoyen ivoirien, vient d'adresser une lettre ouverte au cyber activiste, lui demandant de ne pas cesser ses activités sur la toile.

Jean-Yves ESSO ESSIS à Chris Yapi: "Nous demeurons à l'écoute, cher frère"

Il y a quelques mois, en juin 2021, le procureur de la République, Richard Adou, annonçait plusieurs plaintes contre le cyber activiste Chris Yapi. "Il y a beaucoup de plaintes et le procureur s’est auto-saisi. Nous le recherchons. La personne elle-même le sait et un jour ou l’autre, elle finira par se faire prendre. Mais on espère que d’ici là, il n’y aura pas de dégâts irréparables", dixit le procureur Richard Adou.

"Quand on fait quelque chose en toute responsabilité, on doit montrer son visage, parce que les publications peuvent entraîner des troubles à l’ordre public et l’opposition des uns contre les autres", ajoutera-t-il.

Bien connu sur la toile, l'avatar soupçonné d'être proche de Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, s'est illustré en révélant certaines informations tenues secrètes au plus haut sommet de l'État; d'où son slogan " Chris Yapi ne ment pas".

"Tous les Ivoiriens connaissent Chris Yapi. Je pense que c’est la personne la plus célèbre de Côte d’Ivoire. Moi-même, je pensais que j’étais célèbre, mais Chris Yapi est plus célèbre que moi, surtout que lui, il ne ment jamais", avait ironisé le procureur Adou Richard lors d'une tribune du Conseil national des Droits de l’Homme, sur le thème choisi " Média et droits de l'homme, comment coopérer face au Fake news".

C'est dans l'attente d'une éventuelle interpellation de Chris YAPI, que Jean-Yves ESSO ESSIS vient d'adresser une lettre ouverte à cet avatar dont nous vous proposons l'intégralité du contenu.

Lettre Ouverte de Jean-Yves ESSO ESSIS à Chris Yapi

(...) Cher frère,

Nous nous résolvons à vous écrire cette Lettre Ouverte aujourd'hui car vous faites maintenant partie des personnages clés de l'histoire de notre pays. Peu importe qui vous êtes...

Plutôt que de se triturer l'esprit à chercher votre réelle identité, les ivoiriens devraient plutôt profiter de ces révélations que vous nous faites quotidiennement et qui sont souvent très proches de la réalité.

Nul n'étant parfait, quelquefois vous passez juste à côté de la vérité, mais vous avez au moins le mérite de toujours nous surprendre par votre don d'ibiquité et votre force d'investigation. Quelle aurait été la quintessence de nos nombreux débats sans vous ?

Tout homme vivant dans l'intrigue un laps temps ne peut plus s'en passer. Nous demandons humblement à Dieu de vous protéger afin que vous puissiez continuer à faire ce que vous savez faire.

Bien conscient que tout vice a souvent tendance à verser dans le coeur humain une partie du poison de l'adversaire, c'est bien l'envie qui permet au serpent de cracher son venin le plus puissant et de vomir la peste de sa méchanceté sur le grand nombre afin de la faire partager au maximum.

Comprenne qui pourra... Nous demeurons donc à l'écoute, cher frère. Nous saurons faire bon usage de vos précieuses indications sur ce qui se trame au cœur du pouvoir.

Jean-Yves ESSO ESSIS

Citoyen ivoirie