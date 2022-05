Yaya Fofana (MFA) déçu: "Le RHDP actuel s’apparente à un RDR bis"

Président du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), Yaya Fofana n'en démord pas après la restructuration du RHDP (parti au pouvoir ) dont le Président du Directoire, Gilbert Kafana Koné, vient de proposer la création de 345 départements politiques dirigés par des Secrétaires Départementaux.

Yaya Fofana (président du MFA): "Le terme ‘’secrétaire départemental ’’ est approprié au RDR et non au Mfa et les autres sensibilités politiques"

Selon Yaya Fofana, la restructuration opérée au RHDP, a fait la part belle au RDR. Le RHDP, en l’état actuel, dit-il, n’est pas représentatif des autres partis politiques membres, dans la mesure où la nouvelle configuration s’apparente à un Rdr bis.

"Ne répondant plus au principe de la coalition de départ, il est prégnant d’interpeler toutes les sensibilités politiques, ayant adopté la vision du RHDP originel à hausser le ton pour dénoncer leur exclusion des instances dirigeantes du Rhdp. Il convient pour se faire d’appeler l’attention de SEM Alassane Ouattara et de lui faire savoir que ce projet n’aura pas l’assentiment des comités de base au regard du cadre institutionnel qui a vu le jour il y a de cela quelques mois", prévient-il.

Yaya Fofana ajoute que le MFA ne postulera pas aux postes de secrétaires départementaux dans la mesure où le parti n'est pas partie prenante de cette restructuration. Pour lui, il est inadmissible et inconcevable d’adhérer aux fondamentaux du RHDP actuel.

"Le terme ‘’ secrétaire départemental’’ est approprié au Rdr et non au Mfa et les autres sensibilités politiques. Il faut revenir aux fondamentaux du Rhdp en instaurant le système de quota, tel qu’il a toujours existé au Rhdp depuis 2005 dans un souci de représentativité, de bonne gouvernance et de transparence. Afin de permettre que chaque sensibilité politique participe activement à la vie du parti à tous les niveaux", suggère-t-il.

"Le MFA, en tant que sensibilité du RHDP, demande d’être associé à la gouvernance RHDP"

Co-fondateur de l'alliance des houphouëtistes, le MFA demeure membre à part entière du RHDP depuis 2005 à Paris. Une quelconque dissolution du parti, selon Yaya Fofana, devrait se faire selon les textes en vigueur.

"On demande de dissoudre tous les partis politiques membres constituant le RHDP sans toutefois permettre à ces partis d’aller à un congrès extraordinaire de dissolution. Nous sommes dans un Etat de droit et de démocratie. Que dit notre loi fondamentale en matière de dissolution d’un parti politique ? Mais avez-vous connaissance ou obtenu les statuts et règlement intérieur du RHDP afin de bien comprendre son fonctionnement ?", s'interroge l'homme politique.

En plus de dénoncer la part belle faite aux cadres du RDR dans les instances de décision du RHDP, Yaya Fofana déplore son exclusion de la gouvernance, comme constaté lors du dernier remaniement ministériel qui a vu la mise en place d’un gouvernement resserré de 32 ministres.

"Le MFA félicite le président de la République SEM Alassane Ouattara pour avoir réduit le nombre de ministres. Mais, le gouvernement actuel ne reflète pas la sensibilité RHDP qui l'a conduit au pouvoir de 2010 jusqu'à maintenant. Le MFA, en tant que sensibilité du RHDP, demande d’être associé à la gouvernance RHDP", a-t-il insisté.