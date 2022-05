Agboville : Les fidèles musulmans instruits sur la valeur du temps

L’Aïd El-Fitr ou la fête de Ramadan, marquant la fin du mois de jeûne, a été célébré le lundi 02 mai 2022, par les fidèles musulmans d’ Agboville, à l’instar de ceux de la Côte d’Ivoire.

Comment Agboville a célébré l'Aïd El-Fitr ou la fête de Ramadan

C’est l’esplanade de la grande mosquée de la ville, qui a servi de cadre pour la circonstance à la grande prière du jour, qui a enregistré la présence d’autres confessions religieuses.

« Chers frères et sœurs, notre foi a besoin de pardon, de tolérance et surtout d’amour à travers l’espace et le temps. Le temps étant la mesure de toute prescription religieuse », a déclaré d’entrée, l’imam central de la grande mosquée d’ Agboville, Diarra Ibrahim Khalilou.

Avant d’ajouter que : « Le musulman doit utiliser positivement le temps dans sa relation avec Dieu ». L’essentiel de notre temps en tant que musulman pratiquant sincère, doit consister au respect des heures de prière et à la ponctualité à répondre à l’appel à Dieu.

Les rumeurs, la délation, les calomnies, le mensonge, le racisme, la drogue, relèvent, selon l’homme de Dieu, de la mauvaise utilisation du temps voire de la désobéissance à Dieu. C’est pourquoi, le président régional du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d’Ivoire (COSIM), a fait savoir que, le temps participe de l’être de Dieu et son caractère sacré.

« Nous devons également faire preuve de ponctualité, d’endurance, d’assiduité afin de nous conformer à l’organisation que, nous nous sommes donnés. Il faut respecter le temps lors des cérémonies, notamment : les baptêmes, les mariages, les funérailles, les invitations. Surtout les rendez-vous d’ordre religieux, officiel », a insisté l’imam Diarra Ibrahim Khalilou. Non sans, exhorter ses coreligionnaires, à remplir convenablement leur temps de travail en évitant les absences, les retards, les demandes de permissions fantaisistes.

Présent à la cérémonie, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, s’est félicité du climat de paix et de cohésion qui règne à Agboville.

« Nous avons prié intensément cette année pour la Côte d’Ivoire avec le carême chrétien et le jeûne musulman, qui ont coïncidé… Toutes les actions de développement initié à Agboville et dans toute la région, vont s’accélérer et se poursuivre car elles visent à améliorer les conditions de vie des populations. Mais, tout cela ne pourra se faire que si nous sommes unis, ensemble », a rappelé le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

« Merci à chacun de vous car c’est grâce à vos prières que, j’ai pu faire mon entrée au gouvernement il y a un an puis reconduit à mon poste de ministre de la santé. C’est pourquoi, je voudrais vous confier ma mission. Je suis avec vous et je serai toujours à vos côtés », a rassuré le ministre de la Santé.

C’est le samedi 02 avril dernier que le jeûne musulman a débuté en Côte d’Ivoire. La nuit du destin ou Laylatoul-Qadr ou encore la "nuit de la grande valeur" est la plus sainte nuit de l’année, selon le Coran. Elle a été célébrée dans la nuit du mercredi 27 avril au jeudi 28 avril 2022.

Tizié TO Bi

Correspondant régional