Emma Lohoues déballe tout sur l'homme qui partage sa vie amoureuse

L'influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a expliqué comment les choses se passent avec son amoureux. Ce qu'elle dit de son prince charmant.

Emma Lohoues: "Avec mon homme, on passe du temps ensemble, il aime...''

La belle actrice et businesswoman ivoirienne, Emma Lohoues, a récemment confié, de façon subtile, ce qui pourrait être l'une des conditions pour espéper gagner son coeur. "Quand une femme est indépendante, l'homme qui oserait être avec elle, sera obligé d'être au dessus de ce qu'elle a déjà, sinon mon frère, continue ta route ! Vous les hommes, votre malin, c'est sur la femme qui n'a rien. Mais quand elle en a, vous tremblez pour décaisser pour vous donner de la contenance. Parce que vous êtes déjà frustrés !'', a-t-elle confié à First Mag le vrai.

Puis d'ajouter: ''Ce qu'il faut comprendre : si tu me donnes ton argent, je le prendrai avec plaisir mais s'il arrive qu'un jour ou l'autre, tu ne m'en donnes pas, je ne te demanderai pas, parce que j'ai le mien. Sur ce, on pourrait se séparer sans trop de pression. Mais la femme qui n'a rien, a toujours ce souci de dépendance... Donc quand bien même c'est chaud, parce que le manque de respect est devenu son quotidien, elle ne pourra pas bouger! C'est pour çà que vos sœurs sont dans trop de soucis de foyer. Elles n'ont pas LE CHOIX ! Être indépendante te DONNE LE CHOIX tout simplement."

Face aux critiques des internautes lui demandant de trouver un homme, l'ex-copine de feu Dj Arafat avait fait savoir qu'elle a quelqu'un dans sa vie, un homme fortuné qu'elle dit ne pas être obligée d'afficher sur les réseaux sociaux. " J'ai quelqu'un dans ma vie et il est chargé. Mais je n'ai pas besoin de l'afficher sur les réseaux sociaux", a-t-elle indiqué dans un message. Emma Lohoues a donné un peu plus de détails sur sa vie amoureuse lors de son passage à l'émission les femmes d'ici sur NCI.

"Avec mon homme, on passe du temps ensemble. Il aime manger ce que je prépare. Je le masse, on a des petites sorties, on voyage, il sait que j'aime le shopping. Donc il assure malgré que j'ai mon argent. Il ne regarde pas ça et ça, pour moi, c'est chou. Parce que je me rends compte que ce n'est pas la Emma Lohoues qu'il était en train de vouloir draguer mais qu'il était en train de vouloir aller plus loin. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi on est encore ensemble", a-t-elle confié.