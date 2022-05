Côte d'Ivoire: Chiffres clés sur le chômage et l'emploi des jeunes

Dans la lutte contre le chômage des jeunes en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien s'est fixé un objectif de 8 millions d’ emplois à créer d'ici à 2030. Tour d’horizon des efforts consentis et les attentes que le gouvernement s'attèle à apporter des solutions durables en terme d’insertion professionnelle.

Côte d'Ivoire: L'« Ecole de la Deuxième Chance » pour satisfaire en main-d’œuvre qualifiée le secteur productif

Invité à présenter le programme dénommé « Ecole de la Deuxième Chance » (E2C), ses mécanismes de mise en œuvre, ainsi que l’état d’avancement de sa mise en œuvre, le Ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle a dévoilé quelques chiffres de l’insertion professionnelle en Côte d'Ivoire.

Face aux journalistes présents et aux citoyens ivoiriens connectés, sur la plateforme du Centre d’information et de communication gouvernementale (CICG), M. Kouakou N’Goran Jean Arnaud, directeur de cabinet adjoint du Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA), a relevé qu’il existe en Côte d’Ivoire une forte population en quête d’insertion durable.

Selon le rapport sur l’enquête Nationale de l’Emploi, la population des personnes ni en emploi, ni en formation, ni en éducation (les NEETs) dans la tranche d’âge de 16-35 ans est passée de 1 475 873 jeunes en 2016 à 2 322 382 jeunes en 2019 (ENE 2019), soit une augmentation de 57%, a-t-il souligné. Ces chiffres ne prennent pas en compte les personnes en emplois précaires, précise l’intervenant.

Paradoxalement, poursuit l’invité du CICG du mardi 03 mai 2022, un second constat est qu’il existe une demande insatisfaite de main-d’œuvre qualifiée au niveau du secteur productif. D’où le recours de plus en plus fréquent à une main d’œuvre étrangère pour des emplois parfois basiques, de niveau ouvrier, ouvrier spécialisé ou technicien.

En effet, les taux d’insertion des diplômés de la formation professionnelle et de l’enseignement supérieur demeurent, par ailleurs, encore faibles. Ils étaient respectivement, en 2019, de 32% et 31,7% (pour le cycle Licence-Maîtrise-Ingénieur (ENE 2019), fait savoir M. Kouakou.

La grande distribution, viviers d'emplois

Il faut rappeler les efforts du gouvernement ivoirien en matière d’insertion des jeunes, dans le cadre du Programme social du gouvernement (PS Gouv) 2019-2020, ce sont 17.675 jeunes qui ont bénéficié de formation qualifiante, de chantier école. Le tout d’une valeur de 14,3 milliards de FCFA. Indiquant que le taux d’insertion au niveau de l’apprentissage est de 67,5%.

Dans le cadre du programme social du gouvernement 2019-2020, ce sont 17 675 jeunes qui ont bénéficié de formation qualifiante, de chantier école. Le tout d’une valeur de 14,3 milliards de FCFA.

Selon le ministère de l’Enseignement technique, la grande distribution avec ses entreprises PROSUMA, CARREFOUR, SOCOCE et CDCI, constitue un excellent secteur où le taux d’employabilité pourrait être élevé en raison d’importants investissements effectués en Côte d’Ivoire.

Pour le PS Gouv 2, ce sont environ 400.000 jeunes qui bénéficieront de formation du programme “École de la deuxième chance”. Et ce conformément au dialogue avec le secteur privé qui apparaît indispensable pour identifier non seulement les besoins à satisfaire mais également les profils recherchés.

Un investissement de plus de 460 milliards de FCFA, entre 2021 et 2025

Porté par cette volonté d'apporter une réponse au chômage des jeunes, le gouvernement crée, en 2015, l’Agence Emploi Jeunes (AEJ), structure chargée de renforcer l’employabilité des jeunes et à assurer une formation professionnelle de qualité. A cela s’ajoutent les Travaux à haute intensité de main-d’œuvre (THIMO), les programmes de développement d’activités génératrices de revenus (AGR) et l’Opération « Agir pour les Jeunes ».

Le Projet emploi jeunes et développement des compétences (PEJEDEC) a pris en charge 59 000 bénéficiaires pour un montant cumulé phase 1 et 2 de 50 milliards de FCFA, sur la période 2012 et 2020. Le projet affiche un taux de réalisation de 110% par rapport aux objectifs fixés avec un taux global de 72% d’insertion des jeunes.

Concernant l’Opération « Agir pour les Jeunes », 12 337 promoteurs d’activités génératrices de revenus ont pu bénéficier de prêts en 2015. A la date du 10 Août 2020, 17 774 bénéficiaires ont reçu leur financement et ont débuté leurs activités. Quand 16 004 jeunes bénéficiaires ont vu leurs financements décaissés.

Ces efforts ont contribué à l'amélioration des indicateurs en matière d’insertion des jeunes. De 2011 à 2019, plus de 2 millions d’emplois ont été créés en Côte d’Ivoire. Ce sont près de 300 000 jeunes qui ont eu des opportunités d’insertion en Côte d’Ivoire, entre septembre 2019 et décembre 2020.

En fin 2016, 42 298 jeunes sur 39 500 ciblés au départ, soit une hausse d'environ 3000 jeunes, ont pu bénéficier des programmes d'insertion professionnelle de l'Agence Emploi jeune.

Sur la même période, 2 500 jeunes ont été insérés dans le cadre du dispositif THIMO. 1 500 autres ont été mis en activité pour un investissement de 482 millions de FCFA en 2019.

Le gouvernement envisage investir plus de 460 milliards de FCFA, entre 2021 et 2025 pour l'insertion professionnelle des jeunes. Il s'est fixé un objectif de 08 millions d’emplois à créer d'ici à 2030.