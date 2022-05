Le FSDP devient Agence de Soutien et de Développement des Médias (ASDM)

Le ministère de la Communication annonce un projet de transformation du dispositif d’aide publique aux médias. Ainsi, le FSDP (Fonds de Soutien et de Développement de la Presse) est dissous au profit de l'Agence de Soutien et de Développement des Médias (ASDM).

FSDP: Des entreprises de médias au bord de la faillite

Le ministère de la Communication et de l’Economie numérique annonce un projet de transformation du cadre réglementaire du dispositif d’aide publique aux médias afin qu’un appui plus institutionnel et plus renforcé soit accordé aux médias numériques.

Mardi, à l’occasion de la célébration de la 29ème Journée mondiale de la liberté de la presse, les Organisations Professionnelles des Médias (OPM) ont réitéré une vieille doléance visant à la prise de mesures permettant d'assurer plus de viabilité économique des entreprises du secteur des médias, confrontées dans leur majorité à des difficultés financières.

Il s’agit notamment de la réinstauration de la subvention de l’impression suspendue depuis quatre ans, par le Fonds de Soutien et de Développement de la Presse (FSDP), dans un cadre d’application et de suivi-évaluation bien défini entre les éditeurs, les représentants des travailleurs et les organes de régulation.

Le FSDP finance au profit des entreprises de presse et de communication audiovisuelle, la formation, les études et conseils, la diffusion, le développement de la presse et du multimédia et les projets d’intérêt collectif des organisations professionnelles. Il leur accorde aussi des subventions et des dons.

Il cautionne, auprès d’un partenaire bancaire, les emprunts des entreprises privées et des organisations professionnelles du secteur de la presse et de communication audiovisuelle.