FIF: Dao Gabala jette une patate chaude entre les mains de Idriss Diallo

Après 14 mois passés à la FIF, Madame Mariam Dao Gabala a passé la main au président nouvellement élu, Yacine Idriss Diallo, ce mercredi au siège de l’instance dirigeante du football ivoirien à Treichville.

FIF : Ce que Dao Gabala attend d'Idriss Diallo

La présidente du Comité de normalisation de la Fif, Dao Gabala a fait de nombreuses recommandations à la nouvelle équipe dirigeante de la Fif. Elle a, en effet, demandé à Yacine Idriss Diallo de tout faire pour mettre le football ivoirien au sommet.

‘’ Nous demandons à l’équipe qui vient de faire du championnat de Ligue 1 une référence en Afrique, un championnat qui va nous permettre de rayonner au niveau continental, et cela passe par la professionnalisation des clubs, les salaires des joueurs. Et de faire que chaque match de football soit un spectacle’’, a indiqué Dao Gabala qui a fait savoir qu’il faut équiper et former les arbitres ivoiriens aux nouvelles technologies.

Dao Gabala a également recommandé la professionnalisation de la gestion de l’équipe nationale. ‘’On est encore dans l’informel, et nous voulons que cette équipe nationale aille au sommet. Il faut commencer par la professionnaliser, en recrutant une équipe d’encadrement professionnelle et engagée, en recrutant un médecin à plein temps, un motivateur en sport…‘’, a indiqué la présidente du CONOR-FIF.

Puis d'ajouter: ‘’L’écart est trop grand entre la rémunération accordée à l’équipe nationale A et celle accordée à l’équipe nationale féminine et pour les autres sélections. Il faut remettre un peu plus de justice‘’.

Des recommandations dont Yacine Idriss Diallo dit avoir pris note, tout en promettant la transparence. Il a également fait savoir qu’il va créer les conditions pour permettre aux acteurs du football, de se rassembler. Il a même décidé de tendre la main à ses adversaires d'hier que son Sory Diabaté et Didier Drogba.