A peine élu, Idriss Diallo recherche un sélectionneur pour les Éléphants

Après avoir officiellement pris fonction, mercredi, Yacine Idriss Diallo a lancé un appel à candidature pour les recrutements du nouveau sélectionneur des Éléphants de Côte d'Ivoire et de son adjoint.

Yacine Idriss Diallo à la recherche d'un successeur à Patrice Beaumelle

Élu le 23 avril dernier à la tête de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo a officiellement pris fonction, mercredi 4 mai 2022. Dès sa prise de fonction, il a lancé deux appels à candidature pour les recrutements d'un sélectionneur pour les Éléphants A et de son adjoint.

« Dans le cadre de la restructuration de la sélection nationale de la République de Côte d'Ivoire, la Fédération ivoirienne de football (FIF), en collaboration avec le ministère des Sports, lance un appel à candidatures pour le recrutement d'un entraîneur/sélectionneur des Éléphants A », peut-on lire dans le communiqué produit par la Fédération.

Le nouveau sélectionneur aura les missions suivantes: "Mettre en place une Sélection Nationale A de football sur la base des nouveaux fondements ; Atteindre au minimum les demi-finales de la CAN 2023; Contribuer à la mise en place d'une politique de formation des jeunes joueurs devant intégrer le Centre Technique de la Fédération Ivoirienne de Football entre autres la formation des cadres technique, selon le programme de la Direction Technique Nationale. Collaborer avec les entraineurs/sélectionneurs des catégories inferieurs (U-15, U- 17, U-20, U-23) , Emettre son point de vue sur la planification et l'organisation des compétitions nationales et internationales ainsi que des matchs amicaux''.

Un second communiqué concerne le recrutement d'un entraîneur/sélectionneur adjoint.

Pour rappel, lors de la campagne électorale, Yacine Idriss Diallo avait laissé entendre qu'il entendait positionner un entraîneur expatrié comme sélectionneur principal, et un local ayant évolué en sélection ivoirienne, comme adjoint.