Russie: Après Satan 2, Poutine brandit l'avion de l'apocalypse Ilyushin IL-80

Surnommé "Doomsday plane" ou avion de l'apocalypse, l’ Ilyushin IL-80 ou AIMAK, est un avion militaire particulièrement stratégique de l'armée russe conçu lors de la Guerre froide. Il fait office de bunker volant permettant de protéger les hauts responsables de la Russie en cas d’attaque nucléaire.

La Russie exhibe son AIMAK, l’ avion de l'apocalypse, le 9 mai dans le ciel de Moscou

Ilyoushin IL-80 ou AIMAK, c’est cet avion de l'apocalypse présenté comme le bunker nucléaire volant de Vladimir Poutine, qui est l’invité surprise de la parade lors de la fête de la grande guerre patriotique du 9 mai à Moscou.

L'Iliouchine (Ilyoushin) IL-80 porte le nom de rapport OTAN Maxdome (bien que certaines sources affirment qu'il utilise le nom de rapport Camber, comme la version civile Il-86). Le nom de code russe pour l'avion est Aimak, ou Eimak (issu du mongol signifiant « clan »).

C’est ce bunker nucléaire volant et plusieurs avions de guerre qui ont en effet survolé la capitale Moscou dans le cadre des préparatifs à la parade du 9 mai. Ce jour qui marque le triomphe de l'URSS contre l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre Mondiale, est un moment particulièrement fédérateur à l'échelle du pays.

"Pour la Russie, le 9 mai est une fête nationale, un rendez-vous militaire important et il est à peu près sûr que, pour le président Poutine, le 9 mai doit être un jour de victoire", expliquait Emmanuel Macron au micro de RTL début avril.

Le Kremlin célèbre-t-il sa victoire militaire en Ukraine?

Est-ce une manière pour le Kremlin de profiter de ces célébrations pour annoncer une victoire militaire en Ukraine?

Ce défilé sera toutefois l'occasion pour les Russes de montrer à l'Occident les petites pépites de leur arsenal militaire.

Cette année, invasion de l'Ukraine oblige, il devrait y en avoir un peu moins que d'habitude, mais il semble déjà clair que les missiles balistiques à capacité nucléaire se trouveront en tête du cortège, histoire d'ajouter un coup de pression sur les populations occidentales quant à la menace d'une offensive nucléaire. Il faut rappeler qu'une semaine après le tir du fameux missile RS-28 Sarmat, rebaptisé Satan-2 par l'Occident, Vladimir Poutine avait réitéré à demi-mots la menace d'utilisation de l'arme nucléaire en cas d'intervention occidentale dans le conflit en cours en Ukraine.

Un monstre volant à quatre réacteurs, un blindage spécial contre une explosion nucléaire

Outre la diffusion par la chaîne de TV russe la plus populaire, d'images simulant le tir de missiles Satan-2 sur Paris, Londres ou Berlin, parmi les gadgets tournant autour de la menace nucléaire, la Russie vient de sortir de sa réserve son vieil Iliouchine II-80. Issu de la Guerre froide, l'aéronef géant, dont le nom de code russe est Aimak, est censé être un bunker volant permettant de protéger les hauts responsables du Kremlin en cas d'attaque nucléaire. Il s'agit précisément d'un centre de commandement volant. Il est très rare que l'on puisse voir ce II-80 en dehors de son hangar. La dernière fois, ce fut il y a 12 ans. Il vient pourtant de réaliser un très symbolique petit tour de chauffe avant la cérémonie du 9 mai autour de Moscou.

Basé sur un Iliouchine II-86 civil, l'aéronef propulsé par quatre réacteurs dispose d'un blindage spécial et est dénué de hublots pour les passagers afin de les protéger des conséquences d'une explosion nucléaire et de conserver la fonctionnalité des systèmes radios de l'aéronef. L'appareil n'est doté que d'une seule porte d'embarquement. Sa bosse au-dessus de la carlingue enferme un équipement de communication satellite et des liaisons radio. L'avion a été produit en quatre exemplaires à la fin des années 80. Il serait en cours de modernisation. En 2020, alors que l'un d'eux était en maintenance, certains de ses appareils de communication ont été volés.

Le Kremlin n'est pas le seul à disposer d'un tel appareil. Les États-Unis sont aussi équipés d'un appareil équivalent avec le Boeing E-4B Noac. Il repose également sur une base d'avion civil, le Boeing 747-200F propulsé par quatre moteurs. L'avion américain est, lui aussi, dénué de hublots et possède également un dôme abritant son système de communication. Ce Boeing a aussi été produit en quatre exemplaires et est utilisé périodiquement pour gérer les situations d'urgence lors de catastrophes naturelles. Les militaires américains lui ont donné le surnom de l'avion du « jugement dernier ». Une appellation que le Kremlin aimerait sans doute que l'on attribue à son propre II-80 pour renforcer cette crainte d'une escalade nucléaire.

