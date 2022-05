COP15: La Côte d’Ivoire présente un dispositif d'accueil impressionnant

L'actualité en Côte d'Ivoire pour les onze prochains jours est indubitablement la COP15 ou la 15e Conférence des Parties sur la désertification et la sécheresse qu’accueille le pays d’Alassane et de Didier Drogba du 09 au 20 mai à Abidjan.

COP15: La Côte d'Ivoire subjugue déjà dans l'organisation du plus grand événement qu'abrite le pays

Au terme d'une visite, le jeudi 05 mai 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, site prévu pour accueillir du 09 au 20 mai, la 15ème Conférence des Parties sur la désertification et la sécheresse (Cop15), le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assi, s'est dit satisfait des préparatifs.

"Au terme de cette visite, je me suis rendu compte que le travail est très bien avancé. Nous sommes pratiquement à 90% et nous en sommes satisfaits. Nous réservons la finition des 10% restants pour demain et après-demain et tout sera prêt. Nous pouvons rassurer la population ivoirienne et le monde entier que tout est fin prêt et qu'ils auront droit à une très belle Cop 15", s'est félicité Jean-Luc Assi. Considéré comme le plus grand événement organisé en Côte d’Ivoire, la Cop15 va accueillir près de 5 000 participants venant de 196 pays.

En prélude au forum des jeunes prévu à Abidjan du 08 au 10 mai 2022, dans le cadre de la Cop 15, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, a eu une rencontre d’information et de mobilisation avec les faitières et organisations de jeunesse de Côte d’Ivoire, le mercredi 04 mai 2022 à Abidjan. Il les a invitées à s'approprier ledit forum dont le thème est ''Les métiers de la terre de demain''.

Mamadou Touré a exhorté les faîtières et organisations de jeunesse à œuvrer à la réussite de l'organisation globale de la COP 15 prévue du 09 au 20 mai à Abidjan. Le ministre a annoncé que 300 jeunes délégués venant de la Côte d'Ivoire et de l'étranger participeront à la Cop-15 et représenteront les jeunes du monde.