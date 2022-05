L’armée russe détruit des armes des États-Unis et des pays occidentaux

L’ armée russe a détruit, dimanche, des armes des États-Unis et des pays occidentaux, destinées aux combattants résistants ukrainiens.

L’ armée russe envoie un message fort aux Occidentaux

La crise ukrainienne prend une autre tournure. L’armée russe a en effet détruit, dimanche, des armes des États-Unis et des pays occidentaux, destinées aux soldats ukrainiens. Ce sont des missiles air-sol russes de haute précision qui ont touché des armes et du matériel militaire occidentaux livrés à la gare de Sol, selon le porte-parole du ministère russe de la Défense, le Général Igor Konashenkov.

« Les missiles aériens de haute précision des forces aérospatiales russes ont détruit les armes et le matériel militaire livrés par les États-Unis et les pays occidentaux à la gare ferroviaire de Sol, près de la ville de Soledar, ainsi que la main-d'œuvre de la réserve de l'armée ukrainienne », a-t-il annoncé.

La Russie mène une opération spéciale en Ukraine depuis le 24 février 2022. Cette guerre a été déclenchée par le Président Vladimir Poutine qui refuse l’instrumentalisation de son plus proche voisin par les Occidentaux. L’Ukraine, contrairement aux accords précédents sur son statut, envisageait une intégration à l’OTAN, ce que refuse catégoriquement la Russie qui voit dans cette démarque un risque important pour sa sécurité.

Le président russe justifie surtout sa guerre par une volonté de porter secours aux populations pro-russes de Lougansk et de Donetsk. Ces derniers subissaient, selon le président russe, des génocides de soldats ukrainiens du fait de leur attachement à la Russie.

L' armée russe remonte en puissance

Les États-Unis et des pays occidentaux soutiennent l’Ukraine dans ce conflit contre la Russie. Ces pays réarment les forces ukrainiennes détruites dès le début de la guerre par des bombardements de l’armée russe. Plus de 19 800 personnes, dont 970 enfants, ont été évacuées des régions dangereuses d'Ukraine et des Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk vers la Russie dans la journée d’hier dimanche, a déclaré Mikhail Mizintsev, chef du Centre de gestion de la défense de l' armée russe.

L'armée russe a aussi détruit un poste de communication sur la piste d'atterrissage de Chervonoglinskoye et une corvette du projet 1241 près d'Odessa via des missiles aériens de précision, a aussi annoncé dimanche le porte-parole du ministère russe de la Défense, le général de division Igor Konashenkov.