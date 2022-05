Côte d'Ivoire: « L’Enquête économique et financière » au centre d’un atelier de formation

Un atelier de formation sur « L’Enquête économique et financière», soutenu par la GIZ, s’est ouvert lundi à Assinie, dans le sud-est de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la corruption et le financement du terrorisme.

Les acteurs du Pôle Pénal économique et Financier d’Abidjan formés à « L’Enquête économique et financière » à Assinie

Organisé par le Pôle Pénal économique et Financier d’Abidjan, en partenariat avec la coopération allemande, GIZ, cet atelier qui va durer du lundi 09 au vendredi 13 mai 2022, réunit entre autres participants, des Juges, des Magistrats, des Officiers de police judiciaire (OJP), des enquêteurs du Centif et de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG).

Présidant la cérémonie d’ouverture à la Villa Blanca d’Assinie, station balnéaire près d’Adiaké dans la région du Sud-Comoé, Monsieur KOUASSI Bernard, Directeur de Cabinet du Garde des sceaux, Ministre de la justice et des droits de l’homme, a rappelé l’engagement de la Côte d'Ivoire à réprimer toutes formes de criminalité financière et infractions assimilées dans les services publics.

“Cet atelier, qui est le premier d’une série à venir, revêt une importance capitale pour le pays, a-t-il souligné.

“La Côte d'Ivoire, pour lutter contre cette criminalité financière, s’est dotée d’un certain nombre d’institutions dont le Pôle Pénal économique et Financier qui a déjà engrangé des résultats importants que vous avez lus dans la presse. La Côte d'Ivoire entend se donner tous les moyens pour lutter contre ces fléaux”, a indiqué le représentant du Ministre, Garde des sceaux, Jean Sansan Kambilé.

Le Chef du Projet Bonne Gouvernance de la GIZ a, pour sa part, situé le contexte de ces travaux et exprimé les attentes.

“Cet Atelier de formation s’inscrit dans le cadre du Projet "Bonne gouvernance pour l'accroissement des investissements et de l'emploi en Côte d'Ivoire" financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ).

Ce Projet qui couvre la période 2020- 2024, vise à soutenir les efforts de réforme du gouvernement ivoirien pour améliorer le climat d’investissement et d’affaires en renforçant l’intégrité, la redevabilité et la passation des marchés publics en respectant le principe de la concurrence”, a souligné Monsieur Philipp WIEDERSPAHN,

Et d’informer que cette première formation permettra aux participants d’acquérir les compétences de base nécessaires pour mener des enquêtes sur les délits à caractère financier, suivre les flux financiers à travers des montages complexes et utiliser des techniques sophistiquées pour mettre en évidence les liens entre les suspects et leurs activités illicites.

Pour conceptualiser et animer cette formation, deux Expert(e)s- formateurs internationaux ont été recrutés: le Français Henri Hovette, diplômé en Droit et en informatique avec plus de 30 ans d'expérience dans le renforcement de la gouvernance du secteur public, principalement dans les systèmes judiciaires.

Et Mme Pélagie Ebeka de la RDC, avocate et conseillère juridique auprès d’institutions clés du secteur public et de projets de développement international dans le domaine de la justice, des droits humains…

Le Pôle Pénal économique et Financier qui sera outillé sur « L’Enquête économique et financière » est au cœur du dispositif de détection et répression de la criminalité financière, des actes de corruption et des infractions assimilées. Il est chargé de l’enquête, de la poursuite et de l’instruction concernant les infractions économiques et financières qui sont ou apparaissent d’une gravité ou d’une complexité particulières.