Lys de Sassandra: Titi Koné, le retour gagnant du champion de Freestyle

L'ancien champion d'Afrique de football freestyle, Titi Koné, a activement contribué à la victoire du Lys Sassandra face à la formation de l'USC Bassam, lundi au stade Robert Champroux de Marcory.

Début réussi de Titi Koné avec son club, Lys de Sassandra Fc

Ancien pensionnaire de l'académie Jean Marc Guillou, le jeune Abdoul Titi Koné avait abandonné les terrains de football pour le football freestyle, une discipline libre mêlant l’acrobatie, la jonglerie et la gymnastique avec un ballon de football. Une discipline dans laquelle il excellait et il l'a même confirmé sur le plan international en remportant le championnat d’Afrique de football freestyle en 2018 et en 2019. En 2020, il était dans le top 10 du classement World Football freestyle Association (WFFA). En clair, il était le 9e meilleur freestyler au monde.

Mais contre toute attente, le jeune Titi Koné décide de revenir au football. Et c'est le club de Dia Mamadou, le Lys Sassandra Fc, qui le recrute en novembre 2021. Un club qui quelques mois plus tard va gagner la sympathie du peuple ivoirien pour avoir été le seul club de Ligue 1 à voter pour Didier Drogba lors des élections à la Fédération ivoirienne de football ( Fif).

Lundi 9 mai 2022, Titi Koné a joué son tout premier match dans la Ligue 1 face à l'USC Bassam. Et il s'est illustré de la plus belle des dernières manières en délivrant une passe décisive dans les derniers instants, permettant à son coéquipier de donner la victoire à son équipe (2-1). Il a expliqué cette belle expérience via une publication sur sa page Facebook.

''Un jour exceptionnel et heureux pour moi. Enfin, je disputais ce jour pour le compte de la 19 ème journée du championnat national, mon premier match officiel sous les couleurs de mon club Lys Sassandra Fc. Ce fut quelques minutes importantes pour ma carrière. Mes coéquipiers ont tout donné sur l’ensemble du match face à un adversaire solidement posé. Il y a eu du spectacle, des moments de frayeur, de doute et vint l’ultime fin de match: la victoire des nôtres sur une passe décisive que j’offre à mon coéquipier. Allah MERCI. Je tenais pour cette première, à remercier mes coéquipiers, le staff technique et le Président pour leur confiance placée en moi. Merci à vous ma famille, mes fans et supporters Limanes qui ont fait le déplacement! Restons concentrés pour les échéances futures! Le travail continue… Allez Lys Rdv vendredi 13 mai 2022 Lys FC vs Co Korhogo à partir de 16h00'', a posté Titi Koné.