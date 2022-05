Orientation des élèves de 6è et 2nde: Envoyez DOB au numéro 9991

Depuis Abengourou, la Direction de l' Orientation et des Bourses (DOB) invite les parents d’élèves à s’impliquer dans l’orientation en ligne de leurs enfants.

Orientation en ligne: La DOB interpelle les parents d'élèves de 6e et 2nde

Les parents d’élèves d’Abengourou ont été invités, mardi 10 mai 2022, à être au cœur du processus de l’orientation en ligne pour une bonne affectation de leurs enfants en sixième et en seconde. Le chef de service de l’informatique de la Direction de l'Orientation et des Bourses, Adou Michel, a indiqué au cours de la séance de sensibilisation au centre d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) d’Abengourou en présence du directeur régional de l’Education nationale et de l’Alphabétisation Kéita Amina, qu’il s’agit d’amener le parent d’élève à s’impliquer fortement et adhérer à l’outil d’innovation afin d’affecter ou orienter lui-même son enfant dans l’établissement de son choix.

Le processus consiste à envoyer DOB au numéro 9991 et à suivre les instructions. La période d’affectation en sixième se fait en trois phases. Le premier jour jusqu’au dernier jour de l’opération concerne les meilleurs élèves ayant un total général de point pondéré (TGP) entre 153 et 170 points. Le deuxième jour sera consacré aux élèves avec un TGP compris entre 136 et 170 points.

« Le troisième jour tous les élèves qui ont obtenu un TGP entre 85 et 170 seront autorisés à faire leur affectation jusqu’au dernier jour », a précisé le chef de service dechargé de l’encadrement rapproché des élèves N’Goran Édith Patricia.

Le processus de l’orientation et de l’affectation en ligne des élèves en classe de seconde, un projet pilote dans les directions régionales de l’Éducation nationale et l’Alphabétisation (DRENA) d’Abidjan 1, Aboisso, Yamoussoukro, Korhogo et Soubré, a été également présenté à la communauté éducative d’Abengourou.

La direction régionale de l’Education nationale et de l’Alphabétisation d’Abengourou a enregistré en 2021 un taux de 87,60% d’affection en ligne en classe des élèves en classe de sixième. Instaurée en Côte d’Ivoire en 2018 grâce à un financement de la Banque mondiale, la nouvelle procédure d’affectation par les parents eux-mêmes a atteint un taux de 92 % en 2021. L’objectif de l’État de Côte d’Ivoire est de consolider le processus et d’atteindre un taux de 100% d’affection en ligne.