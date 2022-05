Éléphants de Côte d’Ivoire: Pourquoi Kolo Touré dit non à la FIF

L'ancien défenseur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Kolo Touré Habib a refusé les postes de sélectionneur adjoint des Éléphants et de sélectionneur titulaire des Éléphants Espoirs qui lui ont été proposés par les nouveaux dirigeants de la Fif.

Kolo Touré refuse d'être sélectionneur adjoint des Éléphants

Après sa brillante carrière de footballeur professionnel, l'ancien défenseur des Éléphants de Côte d'Ivoire, Kolo Touré Habib a décidé de devenir entraîneur. Passé dans de grands clubs tels Arsenal, Liverpool ou encore Manchester City, celui qui se faisait appeler affectueusement ''le ministre de la défense '' a décidé de partager son expérience aux jeunes générations.

Il l'a confié dans une interview accordée à NCI il y a quelques mois. ‘’Actuellement je suis entraîneur adjoint à Leicester. Quand j’ai arrêté ma carrière, j’ai voulu faire des études en économie pour travailler dans les finances. Mais c’était trop compliqué pour moi. J’ai donc décidé de faire ce que je savais le plus faire, à savoir le football. J’ai décidé de partager mon expérience aux plus jeunes. J’ai alors passé la Licence pro qui me permet aujourd’hui de pouvoir gérer un club(...) Manager une équipe, c’est beaucoup de choses. C’est gérer le staff, communiquer dans les médias, c’est plein de choses. Je suis donc en train de passer le MPI qui me permettra d’apprendre beaucoup de choses. Le MPI permet aussi de gérer l'administration", a-t-il indiqué.

Plébiscité par de nombreux ivoiriens qui espéraient le voir sur le banc de touche des Éléphants, Kolo Touré restera finalement en Angleterre. Aux dernières nouvelles, il a refusé le poste de sélectionneur adjoint qui lui a été proposé par les nouveaux dirigeants de la Fif.

''Proposé au poste d'entraîneur Adjoint des Éléphants et Titulaire pour les Espoirs, l'ancien joueur d'Arsenal après moult réflexions, a décidé de ne pas accepter l'offre de la Fédération Ivoirienne de Football. Il compte mener sa jeune carrière d'entraîneur en Europe'', rapporte le journaliste Dou Nicaise.