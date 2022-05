Titrologie: Un honneur refusé à Amadou Soumahoro à l'Assemblée nationale

Décédé le 07 mai, Amadou Soumahoro a présidé sa dernière plénière mardi à l'Assemblée nationale. Pleurs, émotions et témoignages étaient au rendez-vous lors de cette journée d'hommage de la Nation à l'illustre disparu et abondamment relayée dans la presse ivoirienne ce mercredi 11 mai 2022 en Côte d'Ivoire où l'Initiative d'Abidjan lancée à la Cop15 a été adoptée.

La Nation honore la Mémoire d'Amadou Soumahoro, ce qui lui a été refusé hier au Parlement

La Côte d'Ivoire a rendu un hommage, mardi, à son défunt président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumahoro. La presse ivoirienne également, n'est pas restée en mage. Elle a exprimé sa reconnaissance à travers plusieurs Unes dédiées à l'illustre disparu. "Tchomba, l'intrépide!", a titré Le Patriote qui informe ses lecteurs sur la "pluie de témoignages pour un homme engagé au grand serviteur de l'Etat.

Fraternité Matin, le journal gouvernemental, a aussi dédié une bonne partie de sa Une aux obsèques du président de l'Asemblée nationale. "La nation honore la mémoire de Tchomba", écrit le journal pour légender une photo du couple présidentiel s'inclinant sur la depouille de l'ex-PAN. Quand à Dernière Heure Monde, le journal lève un coin de voile sur un "gros scandale qui a émaillé hier cette cérémonie d'hommage.

"Un acte républicain a été réfusé a feu Amadou Soumahoro", titre le journal. L'Inter nous apprend enfin que des députés et Sénateurs ont été refoulés à ladite cérémonie.

Ouattara met en place l'Initiative d'Abidjan

Le quotidien d’information Le Jour plus et bien d’autres parutions se sont intéressés à la mise en place de l’Initiative d’Abidjan lancée par la Côte d’Ivoire dans le cadre de la COP15. Le Premier Ministre Patrick Achi a présidé, le mardi 10 mai 2022 à Abidjan, une réunion interministérielle sur la Cop 15 co-organisée par la 76e Assemblée générale de l’ONU et la Côte d’Ivoire, en vue de situer les enjeux et trouver des solutions durables à la dégradation des sols et à la sécheresse.