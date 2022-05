Vente d'un CD de Ks Bloom: Pourquoi Emma Lohoues a été évincée

Emma Lohoues a-t-elle vraiment promis d'acheter un CD du chanteur KS Bloom à 5 millions de Fcfa? Toute la vérité sur cette affaire qui fait polémique sur les réseaux sociaux depuis mercredi.

Voici pourquoi Emma Lohoues n'a pas acheté le CD de KS Bloom à 5 millions de Fcfa

L'influenceuse ivoirienne Emma Lohoues est au cœur d'une vive polémique qui enflamme la toile depuis quelques heures. Et pour cause , elle n'a pas versé la somme de 5 millions de Fcfa qu'elle avait promis pour l'achat d'un CD du rappeur ivoirien KS Bloom.

Une promesse faite au cour d'une vente aux enchères lors du concert du jeune chanteur, qui a eu lieu il y a quelques jours à Abidjan. C'est un internaute qui a fait remarquer cela via un message posté sur les réseaux sociaux.

Un message face auquel la fidèle amie d'Emma Lohoues, Ozoua, n'est pas restée silencieuse. " Est-ce que c'est on dit ? Elle n'a pas payé même ! Quand tu as regardé le dîner gala de la première dame, quand le tableau a été vendu aux enchères, tu as vu un deuxième même tableau là-bas sortir pour dire qu'on allait le vendre au deuxième plus offrant ? Sinon avant même de sortir de la salle, elle avait déjà dit, peut-être que c'est le staff qui n'a pas fait la commission, et elle n'a jamais dit qu'elle l'avait fait, voilà toute la différence", a répondu le fille de Lea Dubois.

Un témoin qui était présent à ce fameux spectacle de KS Bloom, a confié à Euloge First, sa version des faits.

'' Une vente aux enchères n’a pas deux acquéreurs. Il faut que cela soit clair dans la tête des gens. Quand on dit vente aux enchères, c’est une vente ouverte au public. A l’issue de cette vente, le bien vendu est adjugé à l’acheteur le plus offrant. Dans la vente aux enchères du CD de KS Bloom. EMMA Lohoues qui proposait 5 millions a été coiffée au poteau par un autre acheteur qui a proposé 6 millions. Donc c’est à ce dernier que revient naturellement l’objet de la vente aux enchères, parce qu’il devient le plus offrant. Laissez Emma tranquille hein'', a-t-il confié.

De son côté, Emma Lohoues, elle, ne s'est pas encore prononcée sur cette affaire.