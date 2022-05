RHDP Arrah et Kotobi: OD lance les travaux d'évaluation des bases

A la tête d’une délégation composée de Brahima OUATTARA et Mme OUASSA Françoise, Ouattara Dramane dit OD a procédé au lancement des travaux d'évaluation des bases du RHDP dans les localités d’Arrah et de Kotobi.

OD en mission à Arrah et Kotobi pour le compte du RHDP

Dans le cadre des missions d’implantation et d'évaluation des bases du RHDP sur le terrain, 175 missions ont été dépêchées par le directoire du parti présidentiel sur l’ensemble du territoire national, dont 47 à Abidjan et 128 à l’intérieur du pays. L’objectif principal de ces missions politiques, étant de faire un état des lieux de l’implantation du parti dans tout le pays. Toute chose qui contribuera à identifier les véritables militants du RHDP, en prélude aux échéances électorales de 2023 et de 2025. C’est dans ce cadre que le secrétaire national du RHDP, chargé de la diaspora, conduit une mission, du 10 au 15 mai, dans les localités d’Arrah et de Kotobi.

« J’ai procédé le mardi 10 mai 2022, aux côtés de monsieur OUATTARA Brahima et madame OUASSA Françoise, au lancement des travaux d'évaluation des bases RHDP d’Arrah et de Kotobi. Ces travaux qui interviennent dans le cadre d’une mission d’implantation et d'évaluation des bases du parti, initiée par le Président du Directoire du RHDP, s’étendront du 10 au 15 mai », a fait savoir Ouattara Dramane dit OD. Le chef de la délégation du RHDP à Arrah et Kotobi, a adressé ses remerciements aux dirigeants locaux du RHDP pour leur accueil chaleureux, notamment le député N'GUESSAN Ahondjon, pour son implication dans le déploiement du parti dans cette zone.

OD se réjouit également de la forte mobilisation des militants venus écouter les nouvelles du parti. Face à ces derniers composés de Secrétaires de sections, comités de base et des membres des structures spécialisées, Ouattara Dramane a exposé les objectifs de cette mission qui vise à évaluer les bases, remoboliser les troupes pour les prochains enrôlements et procéder à une restructuration du Parti. «Désormais, n'est militant que celui qui est électeur et qui est rattaché à un comité de base », a-t-il prévenu. A noter que ces missions qui sont conduites par des personnalités du Parti, s’inscrivent dans le cadre du projet de restructuration du RHDP, initié par son président Alassane Ouattara.

Selon Gilbert Kafana Koné, président du directoire du RHDP, il s’agit, pour ces différentes délégations, d’aller au contact des militants en vue de leur présenter la nouvelle architecture du parti, de recenser les militants pour sortir une liste fiable. « Il s’agit de s’assurer que le découpage géographique prévu avec les localités rattachées, correspond à quelque chose de suffisamment raisonnable et tient compte des réalités locales. Il s’agira ensuite de s’assurer que les comités de base dont nous disposons correspondent à des réalités. Pour cela, il est prévu un recensement des militants de façon physique. Il s’agit de nous rassurer que ces militants existent, qu’ils ne sont pas fictifs », dixit Kafana Koné.