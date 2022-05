Togo : 8 soldats tués par des terroristes, le message du gouvernement

Le Togo a été frappé par une attaque terroriste dans la nuit du mardi au mercredi 11 mai 2022. Le bilan officiel annonce huit militaires tués et treize blessés. Le gouvernement appelle la population à la vigilance accrue.

Togo : Les autorités déterminées à combattre les terroristes

L'attaque a eu lieu dans le nord du Togo. "Aux environs de 3 heures, un poste avancé du dispositif de l’opération Kondjouaré, situé dans la localité de Kpinkankandi, a fait l’objet d’une violente attaque terroriste menée par un groupe d’individus lourdement armés non encore identifiés. Cette attaque a fait malheureusement huit morts et treize blessés du côté des forces de défense et de sécurité", a laissé entendre le gouvernement togolais dans un communiqué.

Tout en condamnant fermement "cette attaque lâche et barbare", les autorités togolaises assurent qu'elles feront tout afin de "rechercher et mettre hors d'état de nuire ces groupes armés terroristes". Un haut gradé de l'armée du Togo a confié à l'AFP que "les échanges de tirs ont duré plus de deux heures. Et c’est l’une des équipes en renfort qui a sauté sur un engin explosif improvisé".

Le gouvernement a aussi appelé la population togolaise à une "vigilance accrue" sans céder à la panique. Il a également présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes avant de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés.