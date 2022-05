Makosso s'en prend violemment à un animateur en pleine émission

Invité à l'émission Faha Faha sur la chaîne Ivoire Music TV, le général Makosso Camille s'en est violemment pris à l'animateur Anaconda. La raison.

Chaudes empoignades entre le général Makosso Camille et l'animateur Anaconda

Anaconda, un des animateurs de l'émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music TV, s'est fait une belle renommée pour les questions assez gênantes qu'il pose par moment à ses invités. On se souvient encore du passage de Bleu Brigitte qui avait été interrogée sur les activités de son fils Apoutchou national.

‘’Peut-être que c’est votre fils qui vit de buzz, on ne sait même pas de quoi il vit en France ? Il vit de quoi en France ?‘’, avait questionné l’animateur. Une question qui avait mis l’actrice Bleu Brigitte hors d'elle-même, au point où elle a tout simplement quitté le plateau de l’émission.

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, a, aussi, été victime de questions embarrassantes du fameux Anaconda qui lui avait demandé la couleur de son caleçon. Anaconda avait également réussi à embarrasser la comédienne Gbazé Thérèse.

‘’Au-delà des cheveux blonds, je la trouve assez rajeunie, c’est quoi le truc, tu es arrivée dans le clan des Gnanhi, les vielles femmes qui sortent avec les gamins et qui leur donnent un peu d'argent‘’, a questionné Anaconda.

Il n’en fallait pas plus pour que la comédienne entre dans tous ses états. Cette dernière s’est même levée de son siège, en s’attaquant verbalement à l’animateur. ‘’Cheveux blonds ? ça ne va pas chez vous ?‘’, a riposté Gbazé Thérèse.

Recevant récemment le général Makosso Camille, Anaconda n'a pas dérogé à sa règle. Il a clairement fait savoir au roi de la marmaille qu'il a le même comportement que ces influenceuses appartenant au réseau de prostitution Dubaï Porta Porty.

'' Tu as le même comportement que ces mangeuses de caca, on te voit jeter beaucoup d'argent sur ton lit, faire des vidéos avec beaucoup d'argent, tu vas aussi à l'extérieur, on ne voit pas ce que tu vas faire'', a lancé l'animateur à la face de Makosso.

Face à cette question, le père de la marmaille a, dans un premier temps, menacé de gifler l'animateur en pleine émission, mais il va finir par serrer les colles de ce dernier à la suite d'une autre question assez dérangeante.

En effet, Anaconda a clairement signifié à Makosso qu'il n'est pas un défenseur de la Côte d'Ivoire comme il prétend l'être. ''Est-ce que toi tu défends la Côte d'Ivoire, toi tu es allé défendre le Cameroun contre la Côte d'Ivoire'', a craché Anaconda qui a fini par mettre le général Makosso hors de lui-même.