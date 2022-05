Tottenham: Yaya Touré chez les Spurs comme entraîneur

L’ex-international ivoirien Yaya Touré, emblématique milieu de terrain de Manchester City et de Barcelone, est sur le point de rejoindre les Spurs de Tottenham comme entraîneur d’une académie.

Yaya Touré tente de lancer une carrière d'entraîneur en Angleterre

En stage au sein de l’équipe U18 de Tottenham cette saison pour préparer son diplôme Licence A UEFA, Yaya Touré a fait forte impression. En effet, le média London Evening Standard affirme que les dirigeants des Spurs ont beaucoup apprécié le travail de l’ancien milieu de terrain de Manchester City et qu’ils songeraient à l’embaucher à titre permanent pour lui offrir un poste parmi les entraîneurs de leur académie.

Selon la même source, les Londoniens pensent même que la légende ivoirienne pourrait représenter à terme un bon élément pour le staff de l’équipe première, à l’image de son frère aîné Kolo Touré, entraîneur adjoint de Leicester.

Les crampons désormais raccrochés, Yaya Touré (39 ans), ancien capitaine des Eléphants de Côte d'Ivoire, tente de lancer une carrière d'entraîneur. Après un passage à QPR dans le staff, l'Ivoirien intègrera l'équipe technique d'Andrey Talalaev.

Afin d’être auprès de sa famille qui vit actuellement en Angleterre, l’ancien maestro ivoirien a décidé cette année de retourner en Angleterre, et plus précisément du côté de Londres. Et d’après la presse britannique, le champion d’Afrique 2015 a ainsi trouvé le club idéal, afin de poursuivre sa nouvelle carrière de coach dans la capitale anglaise, le prestigieux Tottenham Hotspur FC.

Autant rappeler que son expérience sur un banc de touche, a d’ailleurs débuté en 2020 à l’Olimpik Donetsk (Ukraine) en tant qu’entraîneur adjoint, avant de rejoindre l’Akhmat Grozny (Russie) en 2021. Les choses sérieuses commencent donc, pour Yaya Touré.