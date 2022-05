L'Asec Mimosas va se doter d'un centre d'entraînement ultramoderne

Déjà propriétaire d'un centre d'entraînement dénommé Sol Beni, l'Asec Mimosas va se doter d'un deuxième centre d'entraînement ultramoderne dans la commune de Bingerville.

L'Asec Mimosas annonce la construction d'un centre d'entraînement ultramoderne

L'Asec Mimosas, dans un texte posté sur la page Facebook du club, a annoncé le début des travaux de construction d'un 2è centre d'entraînement ultra-moderne baptisé Gboro Gbata après son premier temple, Sol Beni. Une infrastructure sportive située dans la commune de Bingerville.

'' Actionnaires, nous sommes heureux de vous présenter officiellement le projet architectural détaillé mais surtout annoncer le démarrage effectif des travaux de notre nouveau centre d'entrainement, Gboro Gbata. Les plans que nous vous présentons sont le fruit d’un long travail collectif des différentes composantes du club, forts de leur expérience à Sol Béni et de visites d’autres centres d’entraînement à travers le monde et des architectes de l’opérateur ivoirien PFO, leader du secteur du BTP en Côte d’ Ivoire'', informe le club Jaune et Noir.

''Gboro Gbata c'est : 3 terrains aux dimensions officielles (2 en gazon naturel avec une tribune et 1 en gazon synthétique), 3 fosses à foot en gazon synthétique, 1 gymnase pour les sports en salle (Basket-Ball, Hand-Ball, Futsal, Volley-Ball…), 1 court de tennis, 1 piscine et les bâtiments de l’équipe professionnelle, de l’Académie MimoSifcom, de l’administration et de la Communication'', a ajouté le club.

Cette annonce intervient près de 10 jours après l'humiliation du président de l'Asec Mimosas, Me Roger Ouegnin, le 1er mai dernier au stade Robert Champroux de Marcory lors de la rencontre opposant son équipe à la formation du Lys de Sassandra. Des néo supporters du club de Dia Mamadou en veulent au président de l'Asec Mimosas de n'avoir pas accordé son soutien à Didier Drogba lors des élections à la Fédération ivoirienne de football ( Fif).