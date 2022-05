Affaire CD : Ks Bloom cloue le bec aux détracteurs d'Emma Lohoues

Le rappeur ivoirien KS Bloom a cloué le bec aux détracteurs d'Emma Lohoues, objet de railleries sur la toile à cause d'une affaire de vente de CD aux enchères.

Quand Ks Bloom prend la défense d'Emma Lohoues

L'influenceuse ivoirienne Emma Lohoues a été l'objet de railleries sur la toile ces dernières heures. En effet, une folle rumeur s'est répandue sur les réseaux sociaux, selon laquelle elle n'a pas versé la somme de 5 millions de Fcfa qu'elle avait promise pour l'achat d'un CD du rappeur KS Bloom. Une promesse faite au cour d'une vente aux enchères lors du concert du jeune chanteur, qui a eu lieu il y a quelques jours à Abidjan.

A la suite d'une publication d'un internaute déplorant le non-respect de la promesse d'Emma Lolo, la fidèle amie de cette dernière, Ozoua, a tenu à apporter des précisions. "Est-ce que c'est on dit ? Elle n'a pas payé même ! Quand tu as regardé le dîner gala de la première dame, quand le tableau a été vendu aux enchères, tu as vu un deuxième même tableau là-bas sortir pour dire qu'on allait le vendre au deuxième plus offrant ? Sinon avant même de sortir de la salle, elle avait déjà dit, peut-être que c'est le staff qui n'a pas fait la commission, et elle n'a jamais dit qu'elle l'avait fait, voilà toute la différence", a répondu la fille de Lea Dubois.

Un autre témoin de cet événement a également fait savoir que la proposition d'Emma Lohoues qui était d'acheter le CD de Ks Bloom à 5 millions, a été battue par une proposition de 6 millions FCFA d'un autre acheteur. Ce qui signifie que la proposition de l'ex-copine de feu Dj Arafat, n'était plus valable. Si Emma Lohoues reste silencieuse dans cette affaire, Ks Bloom, de son côté, a cloué le bec aux détracteurs de l'influenceuse.

''DEFINITION de KPAKPATO : celui qui ne sait pas, mais qui parle! Celui à qui on n'a rien demandé, mais qui parle! Emma Lohoues, nous t'aimons et Dieu t'aime encore plus. Ton cœur est blanc'', a lancé KS Bloom sur sa page Facebook.