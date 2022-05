Sélectionneur des Éléphants: Idriss Diallo choisit Jean-Louis Gasset et...

La Fédération ivoirienne de football (FIF) s'apprête à dévoiler le nom du nouveau sélectionneur des Eléphants. Trois candidatures sont en lice sur 22 dossiers réceptionnés.

Eléphants: Laurent Blanc, Emerse Fahé et Jean-Louis Gasset dans les petits calculs d'Idriss Diallo

A l’issue de l’appel à candidatures lancé la semaine dernière suite à l’élection d’Idriss Diallo au poste de président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), 22 candidatures ont été reçues, a annoncé mercredi le directeur exécutif de l’instance, Armand Gohourou.

Le dirigeant a précisé que, parmi tous les dossiers, trois finalistes ont été retenus pour succéder à Patrice Beaumelle. Deux des noms n’ont pas fuité à la demande des candidats car ils se trouvent actuellement sous contrat. On connaît en revanche l’identité du 3e : Jean-Louis Gasset.

Âgé de 68 ans, l’ancien adjoint de Laurent Blanc n’a jamais caché sa volonté de diriger un jour une sélection africaine malgré son absence d’expérience sur le continent. Après un passage réussi en tant que numéro un à Saint-Etienne entre 2017 et 2019, il est libre depuis l’été 2021 et son départ de Bordeaux au terme d’une saison plus compliquée.

Gohourou a précisé que l’heureux élu sera connu sous 7 jours. Il aura l’honneur de diriger les Eléphants à la CAN 2023 à domicile dans un an, avec la mission de les mener au moins jusqu’en demi-finales.

Le poste d’adjoint devrait quant à lui se jouer entre Soualiho Haïdara, qui a dirigé la sélection Olympique, et l’ancien international Émerse Faé, actuellement entraîneur de la réserve de Clermont-Foot en France.