Invité par A'SALFO, Samy Succès: "Je ne me diminue pas en jouant au FEMUA"

Invité à jouer sur la scène "Découverte" de la 14e édition du Femua, le chanteur zouglou Samy Succès a fait savoir qu'il considère cette invitation d'Asalfo comme une opportunité pour lancer sa carrière.

Samy succès: ''Pour qu'un talent qui sommeille puisse exceller, il faille que tu fasses des émissions pareilles"

Samy Succès est considéré comme un des meilleurs artistes Zouglou de sa génération. Il est même le formateur de certains chanteurs Zouglou de renom tels que les groupes Magic Diesel et Voix des anges (Vda) qu'il a vu grandir à San Pedro.

Avec des titres tels que ''Première chance'', ''Baykablou'' et bien d'autres, il a séduit de nombreux mélomanes qui reconnaissent l'immense talent de l'artiste. Cependant force est de constater que Sami Succès n'a pas le même succès que ses élèves d'hier.

Mais pour le chanteur, il n'y a pas de raison d'être jaloux. Bien au contraire, c'est une fierté pour lui, d'avoir formé des jeunes artistes qui sont aujourd'hui des étoiles montantes du Zouglou.

''Le maître de Cp1 est le plus intelligent de tous les élèves, parce que ses cours amènent ses élèves à être des ministres et des présidents. Vda , Magic Diesel, ce sont mes enfants. Si leur étoile brille, je ne peux qu'être heureux'', a indiqué Samy Succès lors de son passage à Pplk. Invité à jouer sur la scène Découverte du Femua 14 , Samy Succès a fait savoir qu'il n'a aucun souci avec cela.

"Pour qu'un talent qui sommeille puisse exceller, il faille que tu fasses des émissions pareilles, parce que la chose, c'est que des gens peuvent venir, des producteurs, des responsables de maisons de production siègent là, et si tu as bien fait ton travail, on te sélectionne à partir de là et quand tu es bien encadré, tu peux devenir Alpha Blondy demain matin. Voilà le secret de la chose. Donc j'épouse cette idée(vitrine), je ne dis pas que comme c'est moi SAMY SUCCÈS et que je suis déjà aller à Paris... A'SALFO me donne une occasion de pouvoir côtoyer un certain nombre de personnes (...) Un aîné comme cela qui te dit: "petit... c'est tout un monde qui siège là, ça ne peut qu'être une chance pour toi. Quelle va être la raison pour laquelle je vais être complexé pour dire: "il me réduit"? Non j'apprécie. Je suis d'accord avec ça. Je ne me diminue pas en jouant sur la scène Découverte du FEMUA (...) Peut-être que quelque chose peut sortir de là", espère Samy succès.