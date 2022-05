Clip de Sidiki Diabaté: Carmen Sama a encaissé des millions

Invité à l’émission Wam sur Life TV le vendredi 13 mai 2022, l’artiste Malien Sidiki Diabaté a évoqué son projet musical ‘’Diarabi Néné Béna’’ dans lequel Carmen Sama s'affiche en Guest star. Le prince de la Kora est revenu sur les termes du montant de l’accord signé avec la veuve de DJ Arafat.

Sidiki Diabaté: "Je l'ai fait pour aider Carmen Sama"

Le nouveau clip de Sidiki Diabaté ‘’Diarabi Néné Béna’’ (NDLR : Mon amour, j’ai froid en bambara), est sorti depuis peu sur les grandes chaînes et sur les réseaux sociaux. Une chanson d’amour dont le clip est tout aussi sensuel. L'ex-compagnon de l'influenceuse malienne Mamacita est revenu sur son clip avec Carmen Sama, veuve de DJ Arafat, qui avait fait couler beaucoup d’encre et de salive au sein de la blogosphère.

Il y a de cela 1 mois que l’artiste a dévoilé son nouveau projet musical titré ”Diarabi Nene Bena”. Dans le clip de cette chanson, il s’est dévoilé très complice avec Carmen Sama. Le prince de la Kora affirme, dans la vidéo, son amour pour une femme qui est représentée par Carmen Sama. Les deux ont, naturellement, effectué des danses sensuelles qui ont mis en colère les fans de DJ Arafat.

D’autres sont allés plus loin accusant “le Prince de la Kora” de sortir avec la femme de son ami. En réalité, il s’agissait pour la star malienne de faire figurer, dans son clip, une femme dans l’objectif est de faire la publicité d’une marque. En retour, cette femme devrait toucher une vingtaine de millions de FCFA.

« Chacun est libre de penser ce qu’il veut mais moi, tout ce que je peux faire pour aider Carmen Sama, je le ferai. Même pour les autres mères ainsi que les autres enfants, je le ferai sans arrière pensée. Tout ce qu’on dit de moi ne me touche pas. Le but du clip, c’était une publicité. Je devais choisir un profil féminin qui représente la femme africaine. Il s’agissait pour elle de figurer dans le clip avec une tenue. Elle a reçu une vingtaine de millions juste pour faire la promo », a confié le fils de Toumani Diabaté.

C’était sa façon de soutenir la femme d’un vieil ami. Sidiki Diabaté a ensuite réitéré son engagement auprès de DJ Arafat de toujours veiller sur sa famille. Le chanteur malien l’a même félicité à la fin du clip à travers un message. Sidiki Diabaté était très proche du défunt époux de Carmen Sama, Dj Arafat. Lors des obsèques, Sidiki a promis de toujours s’occuper de la famille de son défunt ami et de rester proche de sa femme et ses enfants. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que Carmen Sama figure dans un clip vidéo. On l’avait découverte il y a 5 ans dans la vidéo du hit de l’artiste béninois Fanicko “Faut pas m’embrouiller”.