Côte d’Ivoire: Le TOP 12 des villes touristiques les plus visitées

Selon un bulletin d’information sur le Tourisme en Côte d’Ivoire, voici le classement des villes et régions les plus visitées par les touristes.

Cartographie des régions touristiques et investissements dans l'industrie hôtelière en Côte d’Ivoire en 2021

En Côte d’Ivoire, l'industrie du tourisme notamment les réceptifs hôteliers, connait un véritable boom dans tout le pays avec une offre d’hébergement de 4 394 hôtels pour une capacité d’accueil de 65 994 chambres en 2021. Partant d’un certain nombre d’indicateurs comme le nombre d’établissements hôteliers, de chambres, de nuitées vendues et du taux d’occupation, les régions touristiques ont été classifiées.

Ainsi, Abidjan est de très loin la toute première destination touristique avec plus de 14 Millions de nuitées vendues. Ensuite, viennent les hôtels des Régions de San Pedro, Bouaké et Daloa avec plus d’un Million de nuitées vendues. La Côte d’Ivoire à l’instar des autres pays du monde, vit encore avec les séquelles de cette crise. Avant la survenue de cette pandémie, les chiffres du tourisme connaissaient une tendance haussière.

Ainsi, de 2012 à 2019, le Produit Intérieur Brut Touristique (PIBT) a triplé passant de 2,4 % à 7,3 %, tandis que les flux de touristes internationaux sont passés de 289 000 à 2 070 189 de voyageurs internationaux, soit un taux de croissance moyen annuel de 27,91 % sur la période. C’est dans ce contexte de croissance que la stratégie de développement « Sublime Côte d’Ivoire » a été élaborée avec pour vision de faire du secteur un levier de croissance du pays et accroitre son attractivité pour les investissements directs nationaux et étrangers.

Cependant, avec l’apparition de la Covid -19, le secteur a connu une chute brutale avec la baisse du taux de croissance du PIBT à 1,5 % en 2020. Toutefois, la réouverture de la voie aérienne et la réduction des mesures restrictives ont permis une relance timide de l’activité touristique sur l’ensemble du territoire corroborée par une légère croissance du PIBT en 2021 estimé à de 1,8%.

Classement des régions touristiques à partir des nuitées vendues

L’évènement-phare que le tourisme ivoirien se doit d’honorer est l’organisation en terre ivoirienne de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN) en juin-juillet 2023. Et, à juste titre, pour honorer l'agenda des missions d'inspection des instances de la Confédération africaine de football (CAF) et de la Fifa, le Ministère du Tourisme et des Loisirs joue sa partition. Notamment en matière de certification et de normes internationales de la Fifa relativement aux standards de 4/5 étoiles des réceptifs hôteliers devant accueillir les 24 équipes en compétition, ainsi que les officiels et autres hautes personnalités. A Abidjan et Yamoussoukro, ainsi que les villes secondaires de Bouaké, Korhogo et San Pedro.

Une opportunité de dessiner les contours de la marque hôtelière nationale " Kama Hôtels Africa " qui est prête à être lancée, de type 4 étoiles réalisables clés-en-mains en 12/18 mois dans les capitales régionales du pays devant accueillir les compétitions.