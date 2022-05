Mali: Le Premier ministre Choguel Maïga dépêché à Abu Dhabi

Mandaté par le Colonel Assimi Goïta, le Premier ministre du Mali Choguel Kokalla Maïga est en mission aux Émirats Arabes Unis où il est arrivé ce lundi en provenance de Bamako.

Mali : Un chef d'Etat lui refuse la présidence G5 Sahel, Bamako arrête tout

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga présentera les condoléances du Président de la Transition S.E. le Colonel Assimi Goïta et du Gouvernement malien suite au rappel à Dieu du Président Emirati, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyane, annonce la Primature malienne.

Il est accompagné du Dr.Mahamadou Kone, ministre Affaires religieuses du Culte et des Coutumes, et de l'imam Oumarou Diarra, Ministre délégué auprès du ministre de la Santé, et du Développement social, chargé de l'Action humanitaire, de la Solidarité, des Réfugiés et des Déplacés.

Ce déplacement intervient dans un contexte politique et diplomatique délétère. Dimanche, le gouvernement de la République du Mali a informé de son retrait de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la Force conjointe. Ceci pour protester contre le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de cette organisation régionale formée avec la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger.

Une conférence des chefs d’États du G5 Sahel prévue en février 2022 à Bamako devait « consacrer le début de la présidence malienne du G5 » mais « près d’un trimestre après le terme indiqué », cette réunion « ne s’est toujours pas tenue », souligne le communiqué du gouvernement malien.

Bamako « rejette fermement l’argument d’un État membre du G5 Sahel qui avance la situation politique interne nationale pour s’opposer à l’exercice par le Mali de la présidence du G5 Sahel », sans citer cet État.

Selon le gouvernement malien, « l’opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d’un État extra-régional visant désespérément à isoler le Mali », sans également préciser ce dernier État.