Alépé: Kodiossou bénéficie d'un traitement spécial du gouvernement

La Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, Myss Belmonde DOGO était en déplacement à Kodiossou, dans le département d’Alépé (région de la Mé), pour apporter le soutien du gouvernement aux populations victimes d’une tornade.

Belmonde Dogo annonce l’arrivée prochaine du projet Filets Sociaux Productifs à Kodiossou

Ce samedi 14 mai, en arrivant, le membre du gouvernement a sillonné le village en compagnie des élus et cadres de la région, pour rendre visite aux victimes de cette catastrophe naturelle à domicile.

Il a été réservé, un traitement spécial pour les populations de Kodiossou qui ont reçu plus de 15 millions de FCFA, en vivres, non vivres et en numéraire. Des victimes, deux pères de familles ont reçu en plus des privilèges.

En effet, informée de leur état, la ministre s’est rendue chez Achi Adou et chez Gnamien Aka.

Les deux patriarches sont des personnes à mobilité réduite. Une situation de vulnérabilité accentuée par les impacts de la tornade sur le quotidien des deux hommes.

En recevant la ministre chez lui, c’est avec beaucoup d’émotions que Adou Achi a reçu un fauteuil roulant tout neuf, en présence des membres de sa famille.

La patriarche Adou Achi reçoit un fauteuil roulant tout neuf

« Je vous remercie Madame la Ministre, je ne m’attendais pas à un tel geste à mon endroit » a-t-il laissé entendre, la voix tremblotante. En plus de sa nouvelle machine, le père de famille a reçu des provisions et 50 feuilles de tôle qui devraient servir à recoiffer sa maison, sans toiture en partie à la suite de la tornade.

AKA Niamien, a lui aussi reçu son fauteuil roulant en plus des dons en vivres et vivres et en numéraire chez lui à la maison. « C’est une joie immense qui m’anime, je remercie, le Président de la République, Madame la Ministre, pour le soutien apporté par rapport à la tornade, mais au-delà, merci, pour ce magnifique cadeau » a fait savoir l’homme de 70 ans, confortablement installé dans son nouveau fauteuil.

Cette visite de la Ministre Belmonde DOGO à Kodiossou s’inscrit dans une dynamique d’apporter le soutien et le réconfort du gouvernement aux victimes de la tornade survenue le 26 mars dans la localité. Plus d’une trentaine de familles ont été touchées par cette catastrophe naturelle. La compassion de l’Etat s’est exprimée en vivres et non vivres. Des dons composés de 4 tonnes de riz, de 40 cartons de savons, de 25 cartons d’huile, de 20 cartons de tomates, de 80 nattes, de 15 tonnes de ciments et de 200 feuilles de tôle. Les tôles et le ciment sont destinées à réhabiliter l’église catholique et l’école également décoiffées par ces vents violents.

Un soulagement pour les familles sinistrées que le porte-parole ne manque pas de faire savoir, à la Ministre Belmonde DOGO en présence des autorités administratives et coutumières. « Cette action, Madame la Ministre, va nous permettre d’oublier peu à peu les douleurs de la tornade, afin que Kodiossou retrouve sa vivacité. Je vous remercie, ainsi que le Gouvernement, et le Président de la République » a transmis Acho KOFFI, au nom des victimes de la tornade.

Répondant aux différentes doléances faites par les populations, la Ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a annoncé l’arrivée prochaine du projet Filets Sociaux Productifs à Kodiossou et des programmes du gouvernement profitables aux jeunes et aux femmes.

Elle a remercié toutes ces familles d’accueil qui dès les premières heures du sinistre ont offert gîtes et couverts à leurs frères et sœurs en détresse.

« Je voudrais ici vous demander de taire vos querelles et vous mettre ensemble pour gérer les dons du gouvernement, les dons du Premier Ministre Côtee d'Ivoire, Patrick Achi, votre fils. Au nom du Premier Ministre, je vais vous demander de vous entendre pour choisir votre chef du village, il est inadmissible que des personnes perdent la vie pour une question de chefferie. J’appelle à l’union, à la cohésion sociale entre les fils et filles du village. » a-t-elle interpellé.

Il y a de cela quelques mois,pour des raisons de succession à la chefferie, le village de Kodiossou a connu des affrontements mortels.