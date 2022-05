France : Emmanuel Macron fixe ses priorités à Élisabeth Borne

Après avoir nommé Élisabeth Borne à la tête du gouvernement français, Emmanuel Macron a tenu à révéler ses priorités au successeur de Jean Castex.

Ce qu’Emmanuel Macron attend d’Élisabeth Borne

En France, Élisabeth Borne a pris la tête du gouvernement français depuis le lundi 16 mai 2022. L’ancienne ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion a été nommée Première ministre en remplacement de Jean Castex. Pour son second mandat, le locataire de l’Élysée a décidé de faire confiance à une femme. Ainsi, une personnalité politique féminine accède à la Primature après 30 ans.

Par ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas perdu de temps pour fixer ses priorités à sa nouvelle Première ministre. "Chère @Elisabeth_Borne, Madame la Première ministre, Écologie, santé, éducation, plein-emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité : ensemble, avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d’agir sans relâche pour les Françaises et les Français, a fait savoir le président français dans un tweet.

Dès sa nomination, Élisabeth Borne a remercié le chef de l’État pour sa confiance et l’honneur qui lui fait en la portant à la tête du premier gouvernement de son second mandat. Elle a aussi exprimé sa gratitude à son prédécesseur Jean Castex "pour ses actions ces deux dernières années". "Les défis devant nous sont grands. Je mesure pleinement cette responsabilité", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Emmanuel Macron a tenu à rendre hommage à Jean Castex et son équipe. "Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble", a recommandé le président français.

La passation de charges entre Jean Castex et Élisabeth Borne a eu lieu le mardi 17 mai 2022.