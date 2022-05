Soutenance du BTS 2022: La DEXCO dément et met en garde

Ni le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ni la DEXCO n’ont lancé une quelconque soutenance de mémoire du Brevet de technicien supérieur (BTS) au titre de l’année 2022 en Côte d’Ivoire.

Prétendu lancement de soutenance du BTS: “Ni inscription ni dépôt de rapports de mémoire” (Ministre)

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique (MESRS) dément formellement une information abondamment relayée sur les réseaux sociaux, faisant état “d’une inscription et de dépôt des différents rapports en vue de la soutenance BTS au titre de l’année 2022”.

A travers sa Direction des examens et concours (DEXCO), le ministère “apporte un démenti formel à cette information”, prévenant que “la DEXCO ne se reconnaît ni de près, ni de loin dans cette publication et appelle les différents candidats à la soutenance du BTS à la vigilance”, d’autant plus que “cette publication ne relève que de l’intoxication et n’engage nullement le ministère”.

Aussi, la DEXCO informe-t-elle les candidats qu’elle communiquera « au moment opportun », les dates et lieux des inscriptions et de dépôt des dossiers aux fins de soutenance, selon les canaux de communication officiels du MESRS, à savoir son site officiel, son compte twitter, et sa page Facebook. « Toute autre publication concernant la soutenance du BTS 2022 relève d’une fausse information, et ne saurait engager la responsabilité du ministère de tutelle », insiste la note du cabinet.

Le post incriminé fait état d’un retard de la programmation des soutenances à cause du dernier remaniement ministériel et avance les dates du 16 au 27 mai 2022 pour les inscriptions et dépôt des rapports, celles du 6 au 10 juin 2022 pour les soutenances et la date du 30 juin pour la proclamation des résultats, ce que dément formellement le ministère.